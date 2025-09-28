Haberler

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Duran'dan deprem açıklaması

Güncelleme:
Burhanettin Duran, Kütahya'nın Simav ilçesindeki depremle ilgili olarak olumsuz durum olmadığını ve saha tarama çalışmalarının sürdüğünü açıkladı. Depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Kütahya'nın Simav ilçesinde meydana gelen, Uşak, Balıkesir, Bursa ve Bilecik'te de hissedilen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Şu ana kadar olumsuz bir duruma rastlanmamış olup saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Allah'tan, milletimizi her türlü afetten korumasını niyaz ediyorum."

Kaynak: AA / Sefa Bilgitekin - Güncel
