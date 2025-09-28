Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Duran'dan deprem açıklaması

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Kütahya'nın Simav ilçesinde meydana gelen depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileterek, şu ana kadar olumsuz bir duruma rastlanmadığını, saha tarama çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Kütahya'nın Simav ilçesinde meydana gelen, Uşak, Balıkesir, Bursa ve Bilecik'te de hissedilen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Şu ana kadar olumsuz bir duruma rastlanmamış olup saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Allah'tan, milletimizi her türlü afetten korumasını niyaz ediyorum."