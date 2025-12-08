İletişim Başkanı Duran'dan Antalya'da meydana gelen depreme ilişkin açıklama Açıklaması

Haberler

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Antalya'nın Serik ilçesinde meydana gelen 4,9 büyüklüğündeki depremle ilgili açıklamada bulunarak, ilgili kurumların durum tespiti çalışmalarını sürdürdüğünü ve vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması için gerekli tedbirlerin alındığını belirtti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Antalya'da meydana gelen 4,9 büyüklüğündeki depreme ilişkin, "İlgili kurumlarımız, saha tarama ve durum tespiti çalışmalarını eş güdüm içinde sürdürmekte, vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının karşılanması için gerekli tüm tedbirleri almaktadır." ifadesini kullandı.

Duran, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, Antalya'nın Serik ilçesinde meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileterek, şunları kaydetti:

"İlgili kurumlarımız, saha tarama ve durum tespiti çalışmalarını eş güdüm içinde sürdürmekte, vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının karşılanması için gerekli tüm tedbirleri almaktadır. Resmi kurumlarımız tarafından yapılan açıklamaların takip edilmesi ve doğruluğu teyit edilmemiş bilgilere itibar edilmemesi büyük önem taşımaktadır. Rabb'im, ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin."

