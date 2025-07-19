Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Duran'dan Altan Öymen'e Başsağlığı Mesajı

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, hayatını kaybeden eski CHP Genel Başkanı Altan Öymen için başsağlığı mesajı yayımladı. Duran, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, Öymen'in uzun yıllar Türk siyasetinde görev yaptığını belirtti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden eski CHP Genel Başkanı Altan Öymen için başsağlığı mesajı yayımladı.

Duran, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Cumhuriyet Halk Partisi eski Genel Başkanı, gazeteci ve yazar Sayın Altan Öymen'in vefatını teessürle öğrendim. Uzun yıllar Türk siyasetinde ve basın dünyasında görev yapan Sayın Öymen'e Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve Cumhuriyet Halk Partisi camiasına başsağlığı diliyorum."

Kaynak: AA / Zafer Fatih Beyaz - Güncel
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