Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Duran'dan A Milli Takıma Kutlama
Burhanettin Duran, A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın FIBA 2027 Dünya Kupası Elemeleri'nde İsviçre'yi mağlup etmesi üzerine bir kutlama mesajı yayımladı. Duran, takımın azmi ve disiplinini övdü.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, FIBA 2027 Dünya Kupası Elemeleri'nde ikinci maçında İsviçre'yi mağlup eden A Milli Erkek Basketbol Takımı'nı kutladı.
Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:
"A Milli Basketbol Takımımız, sahadaki azmi ve disipliniyle yine gönülleri fethetti. FIBA 2027 Dünya Kupası Elemeleri'nde yoluna kararlılıkla devam eden 12 Dev Adam, İsviçre'yi 85-60 mağlup ederek ikinci maçından da galibiyetle ayrıldı. Sahada sergilediği mücadele ruhu ve takım oyunu ile gururumuz olan millilerimizi ve teknik ekibimizi yürekten kutluyorum."
Kaynak: AA / Sefa Bilgitekin - Güncel