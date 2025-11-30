Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Duran'dan A Milli Takıma Kutlama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, FIBA 2027 Dünya Kupası Elemeleri'nde ikinci maçında İsviçre'yi mağlup eden A Milli Erkek Basketbol Takımı'nı kutladı.

Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"A Milli Basketbol Takımımız, sahadaki azmi ve disipliniyle yine gönülleri fethetti. FIBA 2027 Dünya Kupası Elemeleri'nde yoluna kararlılıkla devam eden 12 Dev Adam, İsviçre'yi 85-60 mağlup ederek ikinci maçından da galibiyetle ayrıldı. Sahada sergilediği mücadele ruhu ve takım oyunu ile gururumuz olan millilerimizi ve teknik ekibimizi yürekten kutluyorum."