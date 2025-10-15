Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Duran'dan A Milli Takım'a Tebrik
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası elemelerinde Gürcistan'ı 4-1 mağlup etmesinin ardından takıma tebrik mesajı gönderdi.
Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"A Milli Futbol Takımımız, sahada destan yazmaya devam ediyor. Gürcistan karşısında alınan 4-1'lik galibiyetle 2026 FIFA Dünya Kupası yolunda emin adımlarla ilerliyoruz.? Tebrikler Bizim Çocuklar."
Kaynak: AA / Semih Erdoğdu - Güncel