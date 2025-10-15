Haberler

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Duran'dan A Milli Takım'a Tebrik

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası elemelerinde Gürcistan'ı 4-1 mağlup etmesinin ardından takıma tebrik mesajı gönderdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası elemelerinde, Gürcistan karşısındaki galibiyetini tebrik etti.

Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"A Milli Futbol Takımımız, sahada destan yazmaya devam ediyor. Gürcistan karşısında alınan 4-1'lik galibiyetle 2026 FIFA Dünya Kupası yolunda emin adımlarla ilerliyoruz.? Tebrikler Bizim Çocuklar."

Kaynak: AA / Semih Erdoğdu - Güncel
