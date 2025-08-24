Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Duran'dan, İstanbul Boğazı'ndaki tarihi geçit törenine davet

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, TEKNOFEST Mavi Vatan kapsamında, İstanbul Boğazı'nda Türk donanmasının seçkin platformlarının katılacağı geçit törenine vatandaşları davet etti.

Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı 8 gemi ve 1 denizaltının, TEKNOFEST Mavi Vatan kapsamında pazar günü saat 17.00'de İstanbul Boğazı'nda tarihi bir geçiş gerçekleştireceğini belirtti.

Burhanettin Duran, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle gerçekleşecek bu gurur dolu anları birlikte yaşamaya tüm halkımız davetlidir." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Huzeyfe Tarık Yaman - Güncel
