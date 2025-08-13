Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Duran'dan, Osmaniye'de şehit olan orman işçisi için taziye mesajı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Osmaniye'de arazözün devrilmesi sonucu şehit olan orman işçisi için taziye mesajı yayımladı.

Duran, NeXT Sosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Osmaniye'deki orman yangınına müdahaleye giden arazözün devrilmesi sonucu şehit olan orman emekçisi kardeşimize Allah'tan rahmet, yaralı kardeşimize acil şifalar diliyorum. Duamız, yeşil vatanımızı korumak için mücadele eden tüm kahramanlarımız için. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Abdullah Sarica - Güncel
