Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Duran, Azerbaycan'ın "Anım Günü"nde şehitleri yad etti

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Azerbaycan'ın "Anım Günü"nde Karabağ'ı ve ülkenin işgal altındaki topraklarını özgürlüğe kavuşturan şehitleri rahmetle andı.

Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "27 Eylül dost ve kardeş ülke Azerbaycan'ın Anım Günü'nde, 2. Karabağ Savaşı'nda Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarının kurtarılması için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle ve duayla, gazilerimizi saygıyla yad ediyorum. Qarabağ Az?rbaycan'dır." ifadelerini kullandı.

Duran, paylaşımında Türk ve Azerbaycan bayraklarına da yer verdi.

