Altun Girişimimiz, uluslararası hegemonyaya bir itirazdır

İLETİŞİM Başkanı Fahrettin Altun, uluslararası dünyada bir avuç medya şirketinin hegemonyasının söz konusu olduğunu belirterek, Bizim bugünkü girişimimiz, bu uluslararası hegemonyaya bir itirazdır. Bu itirazı önemsemeliyiz. Bu itiraz Türkiye'nin küresel adaletsizliğe itirazının bir yansımasıdır dedi.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, dijital platformda yayına başlayan TRT Fransızca kanalının tanıtım programına katıldı. Atakule AVM'de düzenlenen programa Fransızca konuşan ülkelerin büyükelçileri, Dışişleri Bakanlığı mensupları ve çok sayıda davetli katıldı. TRT'nin, Türkiye'nin son 20 yılına bağlı olarak atılımlar gerçekleştirdiğini belirten İletişim Başkanı Altun, Türkiye son 20 yılda çok büyük bir atılım gerçekleştirdi. Buna bağlı olarak TRT de kurumsallaşmasını, konumunu güçlendirdi, uluslararasılaştı. Bu uluslararası yayın çizgisinde sesini duyuramayanların sesini duyurmaya, görülmeyenlerin, gösterilmeyenlerin gösterilmesine gayret sarf etti ve bu anlamda üstü örtülen gerçekleri ortaya sermeye gayret etti ifadelerini kullandı.

'ULUSLARARASI HEGEMONYAYA BİR İTİRAZDIR'

Altun, dünyanın pek çok yerinde Fransızcanın resmi dil olduğunu aktararak, Bu anlamda TRT Fransızca önemli bir boşluğu dolduracak. Frankofon (Fransızca konuşan toplumlar) dünyaya Türkiye'nin sesini duyuracak, aynı zamanda dünya meselelerini, bölgemizdeki meseleleri, Türkiye'nin perspektifiyle muhataplarına iletecek. Bugün uluslararası dünyada bir avuç medya şirketinin tahakkümünden söz ediyoruz. Bir avuç medya şirketinin hegemonyasıyla karşı karşıyayız. Bu medya şirketleri, bu tahakküme rağmen hakikatin sesi olmak, gerçeğin aynası olmak gibi bir rolü, bir işlevi üstlenmiyor ne yazık ki. Onun yerine küresel sömürü düzenini, küresel zulüm düzenini yansıtmaya, bu düzenin çıkarları doğrultusunda yayın yapmaya devam ediyor. Bizim bugünkü girişimimiz, bu uluslararası hegemonyaya bir itirazdır. Bu itirazı önemsemeliyiz. Bu itiraz Türkiye'nin küresel adaletsizliğe itirazının bir yansımasıdır. Bu itiraz Sayın Cumhurbaşkanımızın 'Dünya 5'ten büyüktür' itirazının bir yansımasıdır. Bu itiraz, Cumhurbaşkanımızın 'Daha adil bir dünya mümkün' çıkışının bir yansımasıdır. Dolayısıyla bu noktada son derece önemlidir ve Türkiye'nin yükselen konumuyla birlikte bu itirazın kurumsallaşma imkanı da inşallah daha da uluslararası alanda kendisine yer bulacaktır açıklamasında bulundu.

TRT Fransızcanın dijital yayın yapacağı bilgisini veren Altun, sosyal medya ve dijital medya alanlarının dezenformasyon ve manipülasyonla anılan alanlar olduğunu belirterek, Sistematik dezenformasyonun kontrolsüzce artması ancak ve ancak dijital alanda kamu yayıncılığı gibi disiplinli kurumsal tecrübelerin artmasıyla bir nebze de olsa engellenebilir dedi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel