Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, İstanbul'un fethinin 572. yıl dönümünü kutladı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, İstanbul'un fethinin 572. yıl dönümünü kutladı
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İstanbul'un fethinin 572. yıl dönümünü kutladı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İstanbul'un fethinin 572. yıl dönümünü kutladı.

Altun, sosyal medya hesabından paylaştığı kutlama mesajında, şu ifadelere yer verdi:

"29 Mayıs 1453, sadece bir şehrin değil bir çağın kaderinin değiştiği gündür. İstanbul'un fethi, milletimizin tarih sahnesindeki yürüyüşünde bir dönüm noktası olmuştur. İstanbul, bu büyük zaferle birlikte kadim bir şehrimiz olarak tarihe mühürlenmiştir. Bu anlamlı günde, İstanbul'un fethinin mimarı Fatih Sultan Mehmet başta olmak üzere, aziz ecdadımızı ve tüm şehitlerimizi rahmetle ve minnetle yad ediyorum."

Kaynak: AA / Alper Şaşmaz - Güncel
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