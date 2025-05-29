Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, İsrail'in Gazze'de yardım görevlilerine yönelik saldırısını kınadı Açıklaması

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, İsrail'in Gazze'de yardım görevlilerine yönelik saldırısını kınadı Açıklaması
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İsrail'in Gazze'deki yardım görevlilerine saldırısına ilişkin, "İnsanlıktan çıkmış bir anlayışla masum insanları açlığa, susuzluğa mahkum eden bu caniliği en güçlü şekilde lanetliyor, insanlığı bu vahşete karşı daha yüksek ses çıkarmaya, daha...

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İsrail'in Gazze'deki yardım görevlilerine saldırısına ilişkin, "İnsanlıktan çıkmış bir anlayışla masum insanları açlığa, susuzluğa mahkum eden bu caniliği en güçlü şekilde lanetliyor, insanlığı bu vahşete karşı daha yüksek ses çıkarmaya, daha somut adımlar atmaya davet ediyoruz." ifadesini kullandı.

Altun, sosyal medya hesabından, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı gönüllülerinin Gazzelilere yardım ulaştırmaya çalışırken İsrail'in hava saldırılarında hayatını kaybetmesi nedeniyle paylaşımda bulundu.

İsrail yönetiminin, genç, yaşlı, çocuk, kadın demeden Gazze'de sistematik katliamlarına devam ederek, soykırım derecesinde terör estirdiğini ve halkına bir lokma ekmek, bir yudum su ulaştırmaya çalışan masum yardım gönüllülerine de bomba yağdırdığını belirten Altun, şunları kaydetti:

"İnsanlıktan çıkmış bir anlayışla masum insanları açlığa, susuzluğa mahkum eden bu caniliği en güçlü şekilde lanetliyor, insanlığı bu vahşete karşı daha yüksek ses çıkarmaya, daha somut adımlar atmaya davet ediyoruz. Şehit olan genç yardım gönüllülerine Allah'tan rahmet, İHH'ya başsağlığı diliyorum. Türkiye olarak akan masum kanının durması için uluslararası camiada tüm kapasitemizle çalışmaya devam edecek, vahşi İsrail terörünün sorumlusu katillerin er ya da geç uluslararası hukuk önünde hesap vermesi için girişimlerimizi artırarak sürdüreceğiz."

Kaynak: AA / Alper Şaşmaz - Güncel
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