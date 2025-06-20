Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan YKS'ye Girecek Öğrencilere Başarı Dileği

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na girecek öğrencilere sosyal medya üzerinden başarı dileğinde bulundu.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na ( Yks ) girecek öğrencilere başarı diledi.

Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Yarın ve pazar günü YKS'ye girecek tüm öğrencilerimize yürekten başarılar diliyorum. Büyük emekler harcanan bir sürecin ardından tüm gençlerimizin gönüllerindeki bölümlere yerleşmelerini, sonuçların öğrencilerimiz ve aileleri için hayırlı olmasını temenni ediyorum."

Kaynak: AA / Orhan Onur Gemici - Güncel
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