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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan Şırnak'ta şehit olan askerler için taziye mesajı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan Şırnak'ta şehit olan askerler için taziye mesajı

Güncel Haberler

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Şırnak'ta terör örgütü PKK'ya yönelik dün başlatılan operasyonda şehit olan askerler için taziye mesajı yayımladı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Şırnak'ta terör örgütü PKK'ya yönelik dün başlatılan operasyonda şehit olan askerler için taziye mesajı yayımladı.

Altun, sosyal medya hesabındaki mesajında, Bestler Dereler bölgesinde terör örgütü PKK'yla çıkan çatışmada şehit olan askerlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

Terörle mücadelenin her zaman olduğu gibi kararlılıkla, tavizsiz ve güçlü bir şekilde devam edeceğini belirten Altun, "Aziz milletimizin başı sağ olsun." ifadesini kullandı.

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Kaynak: AA / Sefa Şahin - Güncel

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