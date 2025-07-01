Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan Peygamber Karikatürü Açıklaması

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Leman adlı neşriyatta Peygamber Efendimizin (s.a.s.) ahlaksızca çizilmesi kabul edilemez bir provokasyondur. Devletimizin tüm birimleri, inanç ve değerlerimize yönelik bu çirkin saldırıya karşı gerekli müdahaleyi yapmaktadır. Vatandaşlarımızın sükunetini koruması ve tahriklere kapılmaması büyük önem arz etmektedir." ifadelerini kullandı.

Altun, sosyal medya hesabından, Hazreti Muhammed'in karikatür çizimini yayımlayan bir mizah dergisine ilişkin açıklama yaptı.

"Leman adlı neşriyatta Peygamber Efendimizin (s.a.s.) ahlaksızca çizilmesi kabul edilemez bir provokasyondur. " ifadelerini kullanan Altun, "Devletimizin tüm birimleri, inanç ve değerlerimize yönelik bu çirkin saldırıya karşı gerekli müdahaleyi yapmaktadır. Vatandaşlarımızın sükunetini koruması ve tahriklere kapılmaması büyük önem arz etmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Altun, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un açıklaması üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Türk Ceza Kanunu'nun 216. maddesi gereğince "dini değerleri alenen aşağılama" suçundan adli soruşturma başlatıldığını belirtti.

Altun, açıklamasında şunları kaydetti:

"İçişleri Bakanlığımızın koordinasyonunda İstanbul Emniyet Müdürlüğü birimlerinin hızlı operasyonu neticesinde, bu hayasız çizimi yapan D.P. ile birlikte Z.A. ve C.O. adlı şahıslar da soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştır. Bazı dergi yöneticileri hakkında da gözaltı kararı bulunmaktadır. Dergiye ait bina şu anda tamamen emniyet güçlerimizin kontrolü altındadır ve boş durumdadır. Olayın tüm sorumlularının adalete teslim edilmesi için devletimiz çalışmaktadır. Konunun üzerine kararlılıkla gidilmektedir. Emniyet güçlerimizin aldığı önlemler sayesinde, dergi çevresinde oluşabilecek istenmeyen olayların önüne geçilmektedir. Unutmayalım ki, bu tür olaylarda hedef, toplumsal birliğimize ve kardeşliğimize zarar vermektir. Vatandaşlarımızdan sükunetlerini korumalarını ve tahriklere kapılmamalarını önemle rica ediyoruz."