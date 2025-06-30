Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan Karikatür Tepkisi

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Hazreti Muhammed'e yönelik karikatürü kınayarak, 'Türkiye Cumhuriyeti Devleti, milletimizin yüksek değerlerine saldıranlara fırsat vermeyecektir.' dedi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, bir mizah dergisinde Hazreti Muhammed'e yönelik karikatür yayımlanmasını kınayarak, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti, milletimizin yüksek değerlerine ahlaksızca saldıran bu aymazlara fırsat vermeyecektir." ifadesini kullandı.

Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Karikatür ve mizah dergisi olduğunu iddia eden birtakım kendini bilmez güruhun yönettiği ahlaksız neşriyatın Alemlerin Efendisi Hz. Peygamberimize (s.a.s.) yönelik saygısızlık içeren karikatürlerini şiddetle kınıyoruz. Müslümanların biricik rehberi Efendimize yönelik bu hakaret ve saygısızlık, basın özgürlüğüyle maskelenemez. Bu hastalıklı zihniyetten hukuk önünde mutlaka hesap sorulacaktır. Bu sistematik tahriklere karşı provokasyonlara mahal vermeden sağduyuyu kuşanarak hareket etmeliyiz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, milletimizin yüksek değerlerine ahlaksızca saldıran bu aymazlara fırsat vermeyecektir."

Kaynak: AA / Fatma Sevinç Çetin - Güncel
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