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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Gayrettepe'deki yangında hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İstanbul'un Beşiktaş ilçesi Gayrettepe Mahallesi'ndeki bir işletmede çıkan yangında hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi.

Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın olayla ilgili tüm gelişmeleri yakından takip ettiğini, konu hakkında ilgili bakanlıklardan ve İstanbul Valiliğinden anlık bilgi aldığını belirtti.

Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı dileyen Altun, "Olayla ilgili gerekli soruşturmalar başlatılmış olup, yangın tüm yönleriyle araştırılmaktadır. Vatandaşlarımızın, yaşanan bu elim hadise ile ilgili sosyal medyada ortaya atılabilecek dezenformasyon içeren paylaşımlara itibar etmemeleri, gelişmeleri resmi kanallardan takip etmeleri büyük önem taşımaktadır." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA / Güncel

Fahrettin Altun Gayrettepe Beşiktaş İstanbul Güncel Haberler

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