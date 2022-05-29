Altun:  İstanbul, tüm kültürler ve dinler için bir özgürlük meşalesi olmuştur - Haberler

CUMHURBAŞKANLIĞI İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İstanbul'un fethinin 569'uncu yıl dönümüne ilişkin, "İstanbul, altı asırdır tüm kültürler ve dinler için bir özgürlük, hoşgörü ve barış meşalesi olmuştur. Atalarımız, bu şehrin küresel barış davasını ilerletmedeki merkezi önemini anlamışlardı" dedi.

İletişim Başkan Altun, İstanbul'un fethinin 569'uncu yıl dönümüne ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı. Altun, yaptığı açıklamada "Bugün, tarihin akışını sonsuza dek değiştiren bir anı hatırlıyor ve kutluyoruz. Genç ama azimli bir lider, kimsenin başaramadığı bir şeyi başarmak üzere yola çıkmıştı. II. Mehmet'in vizyonu ve azmi gelecek nesillere örnek olmuştur. İstanbul'un fethinin 569'uncu yıl dönümünde, bu anın insanlık tarihindeki önemini düşünmeliyiz. Bu olay, birleştirici bir işlev görerek medeniyetleri ayırmak yerine bir araya getirmiştir" ifadelerini kullandı.

"II. Mehmet, ilhamını Peygamberimizden, bu büyük başarıyı ve bunun İslam için ne anlama geleceğini önceden bildirmesinden almıştır. Aynı zamanda Bizans ve Roma medeniyetlerinin mirasını devralacağının da farkındaydı. Fatih Sultan Mehmet'in bu büyük şehri İslamiyete sunma sözünü yerine getirme vizyonu, diğer kültürleri korumayı, diğerine karşı saygı ve hoşgörü göstermeyi de içeriyordu. Onun örneğini hatırladıkça bugün böyle bir lütfa ne kadar muhtaç olduğumuzu hatırlıyoruz. İstanbul, altı asırdır tüm kültürler ve dinler için bir özgürlük, hoşgörü ve barış meşalesi olmuştur. Atalarımız, bu şehrin küresel barış davasını ilerletmedeki merkezi önemini anlamışlardı. Liderler; öngörüleri, güçleri ve cesaretleriyle tarihi koşullardan ortaya çıkarlar. Tarihimize baktığımızda, bu kadar çok güçlü lider yetiştirdiği için gurur duyuyoruz. Atalarımızın başarılarını anarken, onların mirasını korumak ve küresel barış vizyonunu gerçeğe dönüştürmek için elimizden gelen her şeyi yapmalıyız. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde adalet için mücadele ederken tam da bunu başarma çabasındayız. Eski İstanbul havalimanının bulunduğu alana bir millet bahçesi kurma çabamız bu büyük şehre olan bağlılığımızın en son göstergesidir. Bugün bu fidanları gelecek nesiller için dikiyoruz. Atalarımızdan bize miras kalanlar kadar hayırlı olmasını temenni ediyorum."