Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı Açıklaması

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Altun, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği, Roketsan, Lifebox ve Sony'nin katkılarıyla hazırlanan "Haber", "Spor", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

"Özgür Suriye" kategorisinde Orhan Fatih Doğan'ın "Geri Dönüş" fotoğrafına oy veren Altun, "Çok simgesel bir fotoğraf olduğunu düşünüyorum." dedi.

Altun, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Lukas Kabon'un "Kurtarılan Can", "Haber" kategorisinde ise Barış Seçkin'in "Dış İşleri" fotoğrafını tercih etti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, "Günlük Hayat" kategorisinde İsa Terli'nin "7 Tepe, 5 Minare, 1 Kule", "Spor" kategorisinde de Hakan Akgün'ün "Cedi" fotoğrafını oyladı.

Altun, Yılın Kareleri oylamasını değerlendirdi

Fotoğraflar hakkında AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz'den bilgi alan Altun, Yılın Kareleri oylamasının bu yıl da hayırlara vesile olmasını diledi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, "Anadolu Ajansı Yılın Kareleri artık bir marka. Anadolu Ajansı, fotoğraf alanında dünyaca ünlü bir marka, önemli bir referans ve gerçekten Yılın Kareleri de Anadolu Ajansının bu alandaki markalaşmasına katkı veren, hizmet eden bir etkinlik." ifadelerini kullandı.

Altun, Yılın Kareleri oylamasında yer alan kategorilerde seçim yapmanın çetrefilli ve bir o kadar da keyifli olduğunu belirterek, "Çok kaliteli fotoğraflar arasında geziniyorsunuz ve en kalitelisini ya da size hitap edeni seçmeye gayret ediyorsunuz. Bir taraftan dünyadaki gelişmeler, bir taraftan ülkemizdeki gelişmeler bu uygulamayla kayıt altına alınmış oluyor." şeklinde konuştu.

Seçim yaparken bu yıl da oldukça zorlandığını dile getiren Altun, "Haber" kategorisinde Barış Seçkin'in çektiği ve G7 Dönem Başkanı İtalya'nın ev sahipliği yaptığı G7 Liderler Zirvesi'nde ABD Başkanı Joe Biden'ın, görüşmek ve selamlamak için "G7 Yüksek Düzeyli Oturumu"na katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanına geldiği anları gösteren kareyi oyladığını hatırlattı.

Altun, fotoğrafa ilişkin, "Sayın Cumhurbaşkanımız 2024 yılında ardı ardına 7-8 uluslararası zirveye katıldı. Bunlar, gerçekten Sayın Cumhurbaşkanımızın çekim merkezi olduğu platformlar. Bu fotoğraf da onu gerçekten gösteriyor." dedi.

"Özgür Suriye" kategorisi

"Özgür Suriye" başlığıyla Suriye'ye özel bir kategori açılmasının önemine değinen Fahrettin Altun, şunları kaydetti:

"Suriye özel bölümünün Yılın Kareleri içerisinde ayrıca yer alması çok manidar. Gerçekten Suriye'de çok büyük bir dönüşüm yaşandı. Bir özgürleşme hareketi yaşanıyor, bir devrim yaşandı ve çok büyük çilelerin, ızdırapların, zulümlerin ardından bu yaşandı. Şu anda Suriye'nin yeniden imarı ve inşası süreci içindeyiz. Bugün de Sayın Ahmed Şara, Cumhurbaşkanımızın davetine icabetle Türkiye'ye geliyor ve Sayın Cumhurbaşkanımızla görüşmeler yapacak. Türkiye her zaman Suriye'nin bu anlamda yanında yer aldı, Suriye halkının yanında yer aldı. Şimdi Suriye'de yeni yönetimle birlikte ilişkilerimiz yeniden tesis edildi ve bu yeniden tesis edilen ilişkiler hem Türkiye hem de Suriye halkı için karşılıklı olarak inşallah birbirini besleyecek şekilde olumlu bir seyir halinde ilerleyecek."

Altun, oylamada "Özgür Suriye" kategorisinde de çok nitelikli fotoğrafların yer aldığına dikkati çekti.

Yılın Kareleri oylamasında fotoğrafları yer alan tüm foto muhabirleri ile Anadolu Ajansını tebrik eden Altun, "Her biri birbirinden özel fotoğraflar. Gerçekten seçmekte çok zorlandığımız fotoğraflar." dedi.