Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: "Türkiye, uluslararası her meselede inisiyatif alan bir ülkedir"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Uluslararası Genç İletişimciler Forumu'ndaki konuşmasında büyük ve güçlü Türkiye için iletişimin olmazsa olmaz olduğunu belirterek, katılımcılara "Yeni yüzyıl sizlerle Türkiye yüzyılı olacak." diye seslendi.

Altun, Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfı (ATGV) Eğitim ve Sosyal Tesisi'nde İletişim Başkanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığınca düzenlenen "Stratcom Youth" Uluslararası Genç İletişimciler Forumu"na katıldı.

"Türkiye İletişim Modeli" başlıklı açılış dersinde iletişim öğrencilerine hitap eden Altun, forumun öğrencilerin eğitim ve meslek hayatlarında bir dönüm noktası olmasını diledi.

Geçen sene aralık ayında Uluslararası Stratejik İletişim Forumu'nu düzenlediklerini anımsatan Altun, toplumların dünyanın farklı yerlerindeki dezenformasyonla imtihanlarını, kamuoyunu aydınlatma süreçlerini, yeni iletişim teknolojilerini masaya yatırdıklarını ve son derece verimli bir platform inşa ettiklerini söyledi.

Altun, Türkiye'nin zor bir coğrafyada bulunduğunu ve pek çok bölgesel krize tanıklık ettiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Buralarda ortaya çıkan gerilimlerin bölgeyi istikrarsızlık dalgası ile karşı karşıya getirdiğini görüyoruz. Bölgemizde son 30 yılda giderek etkisini artıran bir radikalizm ve terör etkisinin baş gösterdiğini biliyoruz. Dünyamız pek çok meydan okumayla karşı karşıya. Bu meydan okumaların farkında olmamız gerekir. Yine dünyanın birçok bölgesinde yaşanan istikrarsızlık dalgaları, adaletsizlikler, belirsizlikler, güvenlik sıkıntıları... Elbette bütün dünyanın karşı karşıya kaldığı ve Türkiye'nin de ciddi anlamda yüzleştiği düzensiz göç meydan okuması, ırkçılık, iklim değişikliği..."

Altun, iletişimcileri ilgilendiren bir başka meydan okumanın ise "hakikatin değersizleştirilmesi" olduğunu vurguladı.

"Yalan endüstrisinin egemen olmasının, yalan ile hakikat arasındaki çizginin kaybolmaya başlamasının, hakikati değersizleştirdiğini" anlatan Altun, bunun, uğruna mücadele edecekleri değerleri de erozyona uğrattığını dile getirdi.

"Türkiye kendi ad ve hesabına politika yapar hale geldi"

Batılı sömürge düzeninin içinde esas itibarıyla Batı dışı dünyayı ilgilendiren "Batıcı bağımlılık düzeni" meselesinin olduğunu vurgulayan Altun, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye, uluslararası alandaki bağımlılık düzenine meydan okumaya dönük güçlü bir imtihan verdi, vermeye de devam ediyor. Son 20 yılda Cumhurbaşkanı'mızın liderliğini yaptığı siyasi vizyonun merkezinde Türkiye'yi Batıcı bağımlılık tuzağından kurtarmak vardır. Elbette bu mücadele yürütülürken Batıcı bağımlılık düzeninden istifade eden statüko ile mücadele de söz konusu olmuştur. 2018 yılında Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile bu mücadelenin kurumsallaştığını gördük. Son 20 yılda Türkiye, bu bağımlılık düzeninden özgürleşti, bağımsızlaştı. En önemli kazanımlardan birisi budur. Türkiye, kendi ad ve hesabına politika yapar hale geldi."

"Türkiye, uluslararası her meselede inisiyatif alan bir ülkedir"

Fahrettin Altun, bütün engellemelere rağmen son 20 yılda Türkiye'nin bağımsız ekonomi, aktif dış politika ve terörle mücadele politikalarıyla "lig atladığını" dile getirdi.

Türkiye'nin bu süreçte etkin ve itibarlı bölgesel bir güce dönüştüğünü, küresel güç, aktör olma yolunda ilerlediğini anlatan Altun, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Şu an itibarıyla ülkemiz uluslararası her meselede inisiyatif alan bir ülkedir. Bölgesinde Türkiye'nin görüşü alınmaksızın herhangi bir mesele çözüme kavuşturulamaz. Türkiye, bölgesinde hem oyunu bozan hem oyunu kuran bir ülke konumuna gelmiştir. Türkiye, hem masada hem sahada kazanabilir hale gelmiştir. Krizlere karşı bağışıklığı olan bir ülke olmuştur Türkiye. Ülkemiz, Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde daha adil bir dünya çağrısı yapan bir ülkeye dönüşmüştür. Suriye krizinin bütün olumsuzluklarını yaşayan bir ülke olarak Rusya-Ukrayna krizine müdahale etmemiz gerektiğini gördük. Bu müdahaleyi, Cumhurbaşkanı'mız krizin çıktığın günün başından beri yaptı. Sayın Cumhurbaşkanı'mız dışında bu müdahaleyi yapabilecek ikinci bir aktör yoktu."