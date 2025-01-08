Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı'ndan Yılın Kareleri Oylamasına Katkı

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Destek ve Mali Hizmetler Genel Müdürlüğü Kütüphaneler Daire Başkanı Ayhan Tuğlu, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Tuğlu, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında 2024 yılı boyunca çektiği "Roketsan, Turkcell Lifebox ve Sony" katkılarıyla hazırlanan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki 140 fotoğrafı inceledi.

"Özgür Suriye" kategorisinde Orhan Fatih Doğan'ın "Geri Dönüş", "Haber" kategorisinde Barış Seçkin'in "Dış İşleri" başlıklı fotoğrafını tercih eden Tuğlu, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde İsmail Kaplan'ın "Tek Sıra" fotoğrafına oy verdi.

"Günlük Hayat" kategorisinde tercihini Ahmet Okatalı'nın çektiği "Görkemli Gece" fotoğrafından yana kullanan Tuğlu, "Spor" kategorisinde ise Halil Sağırkaya'nın "Abluka" başlıklı fotoğrafını seçti.