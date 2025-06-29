Cumhurbaşkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden İklim Kanunu Açıklaması

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, İklim Kanunu Teklifi ile ilgili yayımlanan asılsız haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Teklifin, hayvancılığı bitirmek yerine korumayı hedeflediği vurgulandı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı haberlerde "İklim Kanunu teklifiyle hayvancılığın bitirileceğini, küçük işletmelerin yok edileceğini" öne süren haberlerin doğru olmadığını bildirdi.

DMM'den yapılan açıklamada, çeşitli medya organlarında "Besiciye Emisyon Darbesi Geliyor" başlığıyla yayınlanan ve İklim Kanunu Teklifi ile hayvancılığın bitirileceğini, küçük işletmelerin yok edileceğini öne süren haberlerin gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

İklim Kanunu Teklifi'nin, vatandaşları iklim değişikliğinin etkilerine karşı koruyarak daha temiz ve güvenilir çevrede yaşamalarına olanak sağlamayı amaçladığı ifade edildi.

İklim değişikliğiyle mücadele politikalarıyla, tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin sekteye uğratılması değil, aksine bunların korunmasını ve geliştirilmesinin hedeflediğinin altı çizilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İklim Kanunu Teklifi'nde, hayvancılığı sonlandırmaya yönelik hiçbir düzenleme bulunmamakta, küçük besicilere yönelik herhangi bir cezai hüküm yer almamaktadır. Kanunda yer alan idari yaptırım hükümleri ise belirli kriterleri karşılayan sanayi işletmelerini ilgilendirmektedir ve bu düzenlemelerin adli cezayla bir ilgisi bulunmamaktadır.

Anayasamız gereği, cezalar ve yaptırımlar kanunda açıkça yazmak zorundadır. Kanunda yazmayan hiçbir cezai işlem uygulanamaz. Tasarıda olmayan ceza ve uygulamaları var gibi göstermeye çalışmak, halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla gerçeğe aykırı bilgileri paylaşmak TCK 217/A uyarınca suçtur. Vatandaşlarımızı, resmi ve güvenilir kaynakları dikkate almaya ve asılsız iddialara itibar etmemeye davet ediyoruz."

Kaynak: AA / Yusuf Soykan Bal - Güncel
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