"İşkence gören Türk çocuk 'özür dilerim Arthur' diyor" iddiasıyla paylaşılan görüntülere yalanlama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, sosyal medyada paylaşılan Türk çocuğun işkence görmesi iddialarını yalanladı ve görüntülerin Brezilya'ya ait eski bir olaya dayandığını belirtti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "İşkence gören Türk çocuk 'özür dilerim Arthur' diyor" iddiasıyla paylaşılan görüntülerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

DMM'nin NSosyal'deki hesabından, bazı sosyal medya hesaplarında yer alan söz konusu iddialara ilişkin yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İddiaya konu görüntüler, Ocak 2021 tarihinde Brezilya basınına yansıyan eski bir olaya aittir. Brezilya basınında yer alan haberlerde, olayın Mato Grosso do Sul eyaletinde bir babanın çocuğuna yönelik şiddet vakası olduğu belirtilmiş, çocuğun da Portekizce konuştuğu anlaşılmıştır. Bu görüntülerin Türkiye veya Türk bir çocukla ilgisi bulunmamaktadır.

Söz konusu içerik daha önce de gündeme getirilmiş, Dezenformasyonla Mücadele Merkezimiz tarafından yalanlanmıştır. Kamuoyunu yanıltmaya yönelik eski ve bağlamından koparılmış görüntülerin yeniden dolaşıma sokulması, kasıtlı bir dezenformasyon girişimidir. Bu tarz asılsız iddialara karşı hassas ve dikkatli olunması rica olunur."

Kaynak: AA / Yusuf Soykan Bal - Güncel
