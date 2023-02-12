Üye Girişi
Haberi Paylaş

Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu Başkanı Arıncı deprem bölgesinde incelemelerde bulundu Açıklaması

Güncel Haberler

Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu Başkanı Arıncı deprem bölgesinde incelemelerde bulundu Açıklaması

Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu Başkanı Yunus Arıncı, deprem bölgesindeki çalışmaları inceledi.

Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu Başkanı Yunus Arıncı, deprem bölgesindeki çalışmaları inceledi.

Arıncı, sosyal medya hesabındaki paylaşımda, Hatay, Kahramanmaraş ve Osmaniye'de deprem çalışmalarını yakından takip ettiğini belirterek, "Milletimizi yasa boğan depremin yaralarını sarmak için güçlü devletimiz ve aziz milletimiz, tüm imkanlarıyla gece gündüz çalışmaktadır." ifadesini kullandı.

Depremzedeler İçin Ücretsiz Barınma Yerleri
Son 1 Saatte Meydana Gelen Artçı Sarsıntılar

Kaynak: AA / Güncel

Yunus Arıncı Osmaniye Hatay Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title