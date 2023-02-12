Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu Başkanı Arıncı deprem bölgesinde incelemelerde bulundu Açıklaması Güncel Haberler Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu Başkanı Yunus Arıncı, deprem bölgesindeki çalışmaları inceledi. Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu Başkanı Yunus Arıncı, deprem bölgesindeki çalışmaları inceledi. Arıncı, sosyal medya hesabındaki paylaşımda, Hatay, Kahramanmaraş ve Osmaniye'de deprem çalışmalarını yakından takip ettiğini belirterek, "Milletimizi yasa boğan depremin yaralarını sarmak için güçlü devletimiz ve aziz milletimiz, tüm imkanlarıyla gece gündüz çalışmaktadır." ifadesini kullandı. Kaynak: AA / Güncel Yunus Arıncı Osmaniye Hatay Güncel Haberler

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