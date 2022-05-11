SPOR Cumhurbaşkanlığı 3'üncü Uluslararası Yat Yarışı'nın basın toplantısı düzenlendi

Cumhurbaşkanlığı 3'üncü Uluslararası Yat Yarışı'nın basın toplantısı düzenlendi

Ata SELÇUK - Ali DANAŞ / İSTANBUL, (DHA) - Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın katkılarıyla, İstanbul Valiliği ve Muğla Valiliği'nin iş birliğinde, Türkiye Yelken Federasyonu 2022 Faaliyet Programı kapsamında İstanbul Açıkdeniz Yat Yarış Kulübü tarafından düzenlenen Cumhurbaşkanlığı 3'üncü Uluslararası Yat Yarışı'nın basın toplantısı düzenlendi.

Türkiye'nin marka şehirleri turizmin başkenti Muğla ve kıtaların buluşma noktası İstanbul'da toplamda 4 yarışın gerçekleştirileceği organizasyonun basın toplantısı, Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlendi. 25-27 Mayıs'ta Muğla'da, 28-30 Ekim'de İstanbul'da düzenlenecek olan organizasyonun basın toplantısında İstanbul Açıkdeniz Yat Yarış Kulübü Başkanı Ekrem Yemlihaoğlu, Türkiye Yelken Federasyonu Başkanı Özlem Akdurak, İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürü Burhanettin Hacıcaferoğlu ve İstanbul Açıkdeniz Yat Yarış Kulübü'nün sportif direktörü Engin Yuvaktaş, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

İstanbul Açıkdeniz Yat Yarış Kulübü Başkanı Ekrem Yemlihaoğlu, Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışı'nın en prestijli yat yarışlarından biri olarak yerini aldığını söyleyerek, şu ifadeleri kullandı: 'Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışı henüz 3'üncü yılına girmişken gerek ulusal gerekse uluslararası mecralarda en prestijli yat yarışlarından biri olarak yerini almış bulunmakta. Bu zorlu süreçte bizleri her konuda destekleyerek bu başarıya ulaşmamızı sağlayan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a en derin minnet duygularımızı ifade etmek isterim. Bu en saygın makama layık bir organizasyon düzenleyebilmek çok ciddi bir mesai ve takım çalışması gerektiriyor. Bu noktada Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Muğla ve İstanbul Valiliklerimiz, Türkiye Yelken Federasyonu ve değerli sponsor ve destekçilerimiz bu ağır yükü kulübümüzle birlikte omuzlayarak maddi manevi her aşamada büyük katkı sağladılar. Kendilerine teşekkürü borç biliyorum. Yatçılık tüm dünyada geniş kitlelerce büyük bir ilgi ve dikkat ile takip ediliyor, buna ülkemizin cennet gibi, doğası ve denizleri binlerce yıllık tarihi dokusu da eklenince ülke tanıtımında büyük bir fırsat ortaya çıkıyor. Yarışların ülke tanıtımına katkı sağlayacağına, yurt dışı yarışmacılarla ve yurt dışı medyayla bu yarışın büyük ilgi çekeceğine inanıyor ve bu yolda çalışıyoruz. Turizmin başkenti Muğla'nın eşsiz bir güzelliği var. İstanbul, iki kıtanın buluştuğu nokta. Dünyada bunun eşi benzeri yok. Bir tarafımız Asya bir tarafımız Avrupa, bir Asya'dasınız bir Avrupa'da. Tekneler olarak bunun çok büyük bir değeri var. İstanbul'un 3000 yıllık tarihini, dinlerin kültürlerin buluştuğu kesiştiği bir noktada uluslararası katılımlı bir organizasyon düzenlemenin eşsiz bir değeri olacağına inanıyoruz' diye konuştu

Yemlihaoğlu ayrıca, Marmaris'te fidan dikeceklerini ve deniz hatıra ormanı oluşturacaklarını söyledi.

ÖZLEM AKDURAK: TÜRK YELKENİ DÜNYADA ÖNEMLİ BİR YERE SAHİP

Türkiye Yelken Federasyonu Başkanı Özlem Akdurak, organizasyona destek veren herkese teşekkürlerini sunarak, 'Henüz 3'üncüsüne ulaşmış olmasına rağmen, uluslararası camiada bir marka olmak yolunda hızlı adımlarla ilerleyen yarışımız, gerek sporumuza gerekse güzel ülkemizin bu spor için ne kadar önemli bir yere sahip olduğunu göstermek açısından, Cumhurbaşkanımızın spora verdiği değere yakışır bir şekilde gösterilmesi açısından, bu organizasyona destek veren herkese teşekkür ediyorum. Ülkemiz dünya yelkeninin merkezi olmak için ideal koşullara sahip. Yat Yarışları da bu çabamıza çok büyük değer katıyor. Başta Ekrem başkanımız da olmak üzere emeği olan herkese teşekkür ediyorum. Türkiye'nin yelken sporunda ne denli ileri gittiğini gösterecek olan bu yarışta birçok yerli ve yabancı sporcu yarışacak. Türk yelkeni, dünya ve Avrupa şampiyonluklarıyla dünyada önemli bir yere sahip' dedi.

BURHANETTİN HACICAFEROĞLU: VALİLİK VE BAKANLIK OLARAK BU ORGANİZASYONU ÇOK ÖNEMSİYORUZ

İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürü Burhanettin Hacıcaferoğlu, organizasyonun pandemi döneminde doğup hızla büyüdüğünü söyleyerek, 'Sayın Cumhurbaşkanımızın himayelerinde olan bu yarışların lansmanında olduğum için çok mutluyum. Bir organizasyona başlamaktan ziyade sürdürülebilir olması önemli. Ülkemiz için önemli bir spor. Yatçılığın, yelkenciliğin hızlı gelişmesi son derece önemli. Yatçılıkta sadece sportif anlamda değil, ülkemize aynı zamanda spor turizmi anlamında da ciddi katkısı olacak. Bu bağlamda bu ilimizde organize edeceğimiz organizasyonu da Valilik ve Bakanlık olarak çok önemsiyoruz. Ülkemize daha büyük katkılar sağlayacağına inanıyorum. Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun selamlarını iletiyorum, bu organizasyona büyük destek vereceklerini de iletmek istiyorum. İnşallah başarılarla dolu bir organizasyon geçer' diye konuştu.

ENGİN YUVAKTAŞ: TOPLAM 11 FARKLI SINIFTA YARIŞ GERÇEKLEŞTİRİLECEK

İstanbul Açıkdeniz Yat Yarış Kulübü'nün sportif direktörü Engin Yuvaktaş ise yarışın detaylarından bahsetti. Yuvaktaş, 'Birden fazla sınıfta oluşabiliyor. Toplam 11 farklı sınıfta gerçekleştireceğiz. Bu sınıflar ana olarak yarış lisansı olanlar ve olmayanlar olarak ikiye ayrılıyorlar. Toplam 11 sınıfta geçen yıl 90 olmuştu, bu yıl 100'ü aşar diye düşünüyoruz, 100 tekneyi aşan bir yarış olmasını bekliyoruz. İlk yarış Muğla'da gerçekleşecek. 190 mil süren bir yarış. Diğer yarışlar ise 28-30 Ekim arasında İstanbul'da gerçekleştirilecek. 28 Ekim'de Barbaros Hayrettin Kupası, 29 Ekim'de Cumhuriyet Kupası, 30 Ekim'de ise Mavi Vatan Kupası yapılacak. Halikarnas Kupası ilk yarışımız, açılış yarışımız. 25-27 Mayıs tarihleri arasında Muğla'da gerçekleşecek' açıklamasında bulundu.

Demirören Haber Ajansı / Güncel