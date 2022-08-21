Cumhurbaşkanının konuk olduğu evde Ecemsu'nun hediye ettiği şiirin hikayesi

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın Esenler'de evlerine konuk olduğu ailenin 15 yaşındaki kızı Ecemsu, yazdığı şiirin hikayesini anlattı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma günü Esenler'de kentsel dönüşüm projesi teslim töreninin ardından Karadüş ailesinin evine konuk oldu. Karadüş ailesinin en küçük üyesi ve 'Prader Willi Sendromu'na sahip 10. sınıf öğrencisi 15 yaşındaki Ecemsu, kendi yazdığı şiiri Cumhurbaşkanı Erdoğan'a verdi. Erdoğan, kendisi için yazılan şiirdeki "sen çok miniciksin" ifadesine şaşırdı ve "Ne miniği 1.85 boyundayım" dedi.

"ARTIK GÜVENLİ BİR EVİZİMİZ VAR"