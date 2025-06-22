Fatih Altaylı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Tehdit İçerikli Sözler Nedeniyle Gözaltına Alındı

Youtube kanalında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan tehdit içerikli sözler sarf ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan Fatih Altaylı adliyeye sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca İl Emniyet Müdürlüğüne verilen talimat kapsamında dün akşam gözaltına alınan gazeteci Altaylı'nın emniyetteki işlemleri sona erdi.

İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilen Altaylı soruşturma savcılığına getirildi.

Altaylı'nın ifadesinin alınmasına iki avukat eşliğinde başlandığı öğrenildi.

Olay

Fatih Altaylı hakkında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, kendi ismiyle anılan YouTube sosyal medya kanalında önceki gün yaptığı yayında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan tehdit içerikli sözler sarf ettiği gerekçesiyle "cumhurbaşkanını tehdit" suçundan resen soruşturma başlatılmıştı.

Altaylı, İstanbul Emniyet Müdürlüğüne verilen talimat gereği dün gözaltına alınmıştı.