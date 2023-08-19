1) ÇEŞME'DE GECE KULÜBÜNDE SİLAHLI KAVGA KAMERADA; 1 ÖLÜ, 6 YARALI (HABERİ YENİDEN)

İZMİR'in Çeşme ilçesindeki bir gece kulübüne gelen kişilerle güvenlik görevlileri arasında çıkan silahlı kavgada, güvenlik görevlisi Samet Öztaşkın (30) hayatını kaybetti. Olayda 1 güvenlik görevlisinin silahla, 5 müşterinin ise darp sonucu yaralandığı kavga, cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

Olay, gece saatlerinde Alaçatı Mahallesi'ndeki bir gece kulübünde meydana geldi. Mekana gelen şüpheliler ile iş yerinin güvenlik görevlileri arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Büyüyen tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Mermilerin isabet ettiği 2 güvenlik görevlisi ile olayın ardından yaşanan arbedede 5 müşteri yaralandı.

İhbar üzerine adrese çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, Çeşme Alper Çizgenakat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Güvenlik görevlilerinden Samet Öztaşkın, burada, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Diğer güvenlik görevlisi, Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Araştırma Uygulama Hastanesi'ne sevk edildi. 5 yaralı ise tedavilerinin ardından taburcu edildi.

4 kişi oldukları tahmin edilen şüphelilerin kaçtıkları otomobili İnönü Caddesi'nde boş bir arsada ekipler tarafından terk edilmiş bulundu. Olayla ilgili soruşturma sürerken, yaşananlar ise gece kulübündeki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Bir yıldır aynı yerde görev yapan Samet Öztaşkın'ın bekar olduğu ve otopsi işlemlerinin ardından toprağa verileceği öğrenildi.

BEACH CLUB'A ALINMAYAN 2 KİŞİ ATEŞ AÇMIŞTI

Çeşme'de 13 Ağustos'ta da beach club'a rezervasyonları olmadığı için alınmayan 2 şüpheli çevreye rastgele ateş edip, olay yerindeki taksi şoförü F.G.'yi omuzundan yaralamıştı.

5 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

İzmir'in Çeşme ilçesinde güvenlik görevlisi Samet Öztaşkın'ın öldüğü silahlı kavgayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında M.M., B.Y., O.D., Ü.G., İ.A. gözaltına alındı. 5 şüphelinin üzerinde yapılan aramalarda toplam 3 tabanca ele geçirildi. Ayrıca olayda silahla yaralanan 2 kişinin hayati tehlikelerinin bulunmadığı, arbede sonucu yaralanan 10 kişinin de basit tıbbi müdahale ile giderilecek şekilde yaralandığı belirtildi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Konuyla ilgili İzmir Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi: "İlimiz Çeşme ilçesi Alaçatı Mahallesi'ndeki bir eğlence mekanına, 19.08.2023 tarihi saat 02.15 sıralarında 5 şahıs 2 araç ile gelerek işletmenin özel güvenlik görevlisine ve içeride bulunan müşterilere ateş ederek olay yerinden kaçtıkları tespit edilmiştir. Silahla açılan ateş sonucu 1 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 2 vatandaşımız yaralanmıştır. Ayrıca, olayda çıkan arbede nedeniyle yaralanan 10 vatandaşımız ile birlikte toplam 12 yaralı vatandaşımız çeşitli hastanelerde tedavi altına alınmış olup, yaralıların hayati tehlikesi bulunmamaktadır. Emniyet ve jandarmamızın iş birliği içerisinde yürüttüğü çalışma sonrasında kaçan 5 şüpheli (M.M., B.Y., O.D., Ü.G., İ.A), suç aleti 3 tabanca ile yakalanmıştır. Konuyla ilgili soruşturma titizlikle sürdürülmektedir."

Haber : Tolga TAHÇI/İZMİR,

19.08.2023 - Haber Kodu : 230819025

===========================================================

2) CUMHURBAŞKANINA HAKARETTEN TUTUKLANDI

ANTALYA'da, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret içerikli ifadeler kullanan N.D. (42) adlı kadın tutuklandı.

Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi'ndeki bir kafede, Hollanda doğumlu olduğu öğrenilen N.D.'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik hakaret içeren söylemlerde bulunduğu anlar cep telefonu kamerasıyla kayda alındı. Durumun emniyet görevlilerine bildirilmesinin ardından kadın gözaltına alındı. İfade işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen N.D., Cumhurbaşkanına hakaret suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.