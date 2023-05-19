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Cumhurbaşkanına hakaretten ev hapsine alınarak, elektronik kelepçe takıldı

Cumhurbaşkanına hakaretten ev hapsine alınarak, elektronik kelepçe takıldı

Güncel Haberler

ESKİŞEHİR'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği suçlamasıyla gözaltına alınarak hakkında adli kontrol kararı verilen Ayşegül Didem D. (41), ev hapsine alınarak, ayağına elektronik kelepçe takıldı.

ESKİŞEHİR'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği suçlamasıyla gözaltına alınarak hakkında adli kontrol kararı verilen Ayşegül Didem D. (41), ev hapsine alınarak, ayağına elektronik kelepçe takıldı.

Eskişehir'de depremzedelere hareket ettiği suçlamasıyla gözaltına alınıp, adli kontrolle serbest bırakılan Ayşegül Didem D. (41), dün de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle yeniden gözaltına alındı. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesi'nde ifadesi alınan Ayşegül Didem D., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifadesinin ardından tutuklama istemiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan Ayşegül Didem D. hakkında yine adli kontrol kararı verildi. Adli kontrol şartları kapsamında ev hapsine alınan Ayşegül Didem D.'nin ayak bileğine de elektronik kelepçe takıldı. Soruşturma sürüyor.


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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Eskişehir Güncel Haberler

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