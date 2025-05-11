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"Cumhurbaşkanına Hakaret" Suçundan Tutuklanan Avukat Burak Saldıroğlu'ndan Mesaj: "Umutsuzluğa Kapılmayın"

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"Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan tutuklanan CHP'nin önceki dönem Beykoz Gençlik Kolları Başkanı avukat Burak Saldıroğlu, Silivri Cezaevi'nden gönderdiği mesajda, "Umutsuzluğa kapılmayın. Yapılan her hukuksuzluğa karşı hep beraber omuz omuza mücadele edeceğiz. Bir an önce bu hukuksuzluğu atlatıp aranıza dönmeyi sabırsızlıkla bekliyorum" ifadelerini kullandı.

(İSTANBUL) - "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan tutuklanan CHP'nin önceki dönem Beykoz Gençlik Kolları Başkanı avukat Burak Saldıroğlu, Silivri Cezaevi'nden gönderdiği mesajda, "Umutsuzluğa kapılmayın. Yapılan her hukuksuzluğa karşı hep beraber omuz omuza mücadele edeceğiz. Bir an önce bu hukuksuzluğu atlatıp aranıza dönmeyi sabırsızlıkla bekliyorum" ifadelerini kullandı.

Avukatın Sesi İnisiyatifi (ASİ) üyesi avukat Bahtiyar Güner, Silivri'de tutuklu bulunan meslektaşı Burak Saldıroğlu'nu ziyaret etti. Saldıroğlu, Güner aracılığıyla gönderdiği mesajda şu ifadeleri kullandı:

"Sevgili dostlar, hepinize çokça selamlar. Umutsuzluğa kapılmayın. Yapılan her hukuksuzluğa karşı hep beraber omuz omuza mücadele edeceğiz.

Bir an önce bu hukuksuzluğu atlatıp aranıza dönmeyi sabırsızlıkla bekliyorum. Silivri'den selamlar."

X hesabı engellenen CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun paylaşımlarını sokaklarda dağıtan ve bu görüntüleri sosyal medya hesabında paylaşan avukat Burak Saldıroğlu, 92 yaşındaki bir vatandaşın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elini öpmesiyle ilgili sosyal medyada yaptığı paylaşımında Cumhurbaşkanı'na hakaret ettiği gerekçesiyle tutuklanmıştı.

Kaynak: ANKA / Güncel
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