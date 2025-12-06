"Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan aranması bulunan zanlı, Çanakkale'de yakalandı
Antalya'da hakkında 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan arama kararı bulunan A.K, Çanakkale'de gözaltına alındı ve tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamada, 5 Aralık'ta Antalya 2. Sulh Ceza Hakimliği tarafından "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan aranması bulunan şüpheli A.K'nin, Çanakkale'de gözaltına alındığı belirtildi.
Şüphelinin, nöbetçi hakimliğe sevk edildiği bildirilen açıklamada, "Şüpheli A.K, 6 Aralık'ta çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanmıştır." ifadelerine yer verildi.
Kaynak: AA / Çiğdem Münibe Alyanak - Güncel