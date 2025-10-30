Haberler

'cumhurbaşkanına Hakaret' Suçlamasıyla Yargılanan Avukat Burak Saldıroğlu Beraat Etti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Avukat Burak Saldıroğlu, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 19 Mart operasyonuyla tutuklanmasının ardından X hesabının da engellenmesine tepki gösteren ve bazı sosyal medya paylaşımları nedeniyle “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla yargılandığı ve 48 gün tutuklu kaldıktan sonra tensiple tahliye edildiği davadan beraat etti.

Haber: Zuhal ÇİLOĞLAN

(İSTANBUL) Avukat Burak Saldıroğlu, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 19 Mart operasyonuyla tutuklanmasının ardından X hesabının da engellenmesine tepki gösteren ve bazı sosyal medya paylaşımları nedeniyle "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla yargılandığı ve 48 gün tutuklu kaldıktan sonra tensiple tahliye edildiği davadan beraat etti.

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun X hesabının engellenmesinin ardından, paylaşımlarını sokaklarda dağıtan ve bu görüntüleri sosyal medya hesabında paylaşan avukat Burak Saldıroğlu, 92 yaşındaki bir vatandaşın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elini öpmesiyle ilgili sosyal medya paylaşımında "Erdoğan aklı yerinde bir insan olsa utana sıkıla iki büklüm olurdu burada" ifadesi nedeniyle "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla 10 Mayıs'ta tutuklanmıştı. 48 gün tutuklu kalan Saldıroğlu, hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla hazırlanan iddianamenin İstanbul 61. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilmesi üzerine 27 Haziran'da tensiple tahliye edilmişti.

Bugün ise Saldıroğlu'nun yargılandığı davanın karar duruşması görüldü. İstanbul 61. Asliye Ceza Mahkemesi'nce 20. Asliye Ticaret Mahkemesi salonunda görülen duruşmada sanık avukatları Saldıroğlu'nun beraatını talep etti.

Hakim, karar için ara verdi. Aranın ardından, Saldıroğlu'nun beraatına karar verildi.

Kaynak: ANKA / Güncel
Almanya Başbakanı Merz, Ankara'da: Türkiye'yi AB'de görmek istiyoruz

Almanya Başbakanı'ndan Erdoğan'a AB teklifi! Fikrini açık açık söyledi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çöken binada hayatını kaybeden babadan geriye bu görüntüler kaldı

Faciada hayatını kaybeden babadan geriye bu görüntüler kaldı
Sudan'da kadın doğum hastanesine saldırı: 460 kişi hayatını kaybetti

Sudan'da kadın doğum hastanesine saldırı: 460 kişi hayatını kaybetti
Türkiye Petrolleri'ne operasyon! 3 yönetici tutuklandı, patron firari

Türkiye Petrolleri'ne operasyon! 3 yönetici tutuklandı, patron firari
Partisi sandıktan birinci çıktı! Rob Jetten ülkenin ilk eş cinsel başbakanı olabilir

Partisi birinci çıktı! Ülkenin ilk eş cinsel başbakanı olabilir
Çöken binada hayatını kaybeden babadan geriye bu görüntüler kaldı

Faciada hayatını kaybeden babadan geriye bu görüntüler kaldı
Peş peşe gelen haberler sonrası gram altında sert hareket

Peş peşe gelen haberler sonrası gram altında sert hareket
Yarışmada sürpriz yakınlaşma: Pascal Nouma güzel şarkıcıyla aşk yaşıyor

Gönlünü Pascal'a kaptırdı
Türkiye'nin gözü bu maçlarda! İşte dev derbileri yönetecek hakemler

Bahis skandalının gölgesinde oynanacak iki derbiye sürpriz atama
Tasma taktığı kadını sokaklarda gezdirdi! Kullandığı ifadeler de skandal

Tasma takıp sokakta gezdirdi! Kullandığı ifadeler de mide bulandırdı
Türkiye'yi sarsan faciada can veren minik Doğa, Grand Kartal Otel sahipleriyle aynı karede

Yürek yakan kare! Minik Doğa, ölümüne neden olanlarla aynı karede
Önce fotoğraf gösterdiler sonra liselileri tekme, tokat dövüp bıçakladılar

Liselilere fotoğraf gösterip kim olduğunu sordular, sonrası dehşet
MSB, İngiltere'den alınacak 20 Eurofighter uçağının maliyetini açıkladı

MSB, 20 Eurofighter uçağının maliyetini açıkladı
Gülşen, sahneye para atan hayranına kızdı: Üzerinde Atatürk var

Sahneye para atanları fırçaladı: Üzerinde Atatürk var
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.