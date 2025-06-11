Cumhurbaşkanına Hakaret Suçlamasıyla Tutuklanan Genç Tahliye Edildi

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İstanbul'da 1 Mayıs öncesi yapılan operasyonda gözaltına alınan M.E.T., 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçlamasıyla tutuklanmasının ardından ilk duruşmasında tahliye edildi. M.E.T., suçlamaları kabul etmediğini belirtti ve bir sonraki duruşma 23 Ekim'de görülecek.

HABER: Mehmet OFLAZ

(ANKARA) - İstanbul'da 1 Mayıs öncesi düzenlenen şafak operasyonunda gözaltına alınan 17 kişiden biri olan 21 yaşındaki M.E.T., "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla tutuklanmasının ardından çıktığı ilk duruşmada tahliye edildi.

30 Nisan'da gözaltına alınan genç M.E.T., 4 günlük sürecin ardından tutuklanırken; aynı operasyon kapsamında 1 kişiye ev hapsi, 1 kişiye serbestlik, 14 kişiye ise adli kontrol kararı verildi.

M.E.T. hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla iddianame hazırlanarak dava açıldı. Yaklaşık 40 gün boyunca Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu kalan M.E.T., İstanbul 10. Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı.

"Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum"

ANKA Haber Ajansı'nın edindiği bilgilere göre M.E.T., savunmasında sosyal medya paylaşımının rap müzik sanatçısı Şehinşah'a ait bir şarkı sözü olduğunu ifade ederek, üzerine atılı suçlamayı kabul etmedi.

Duruşmada cumhuriyet savcısı, sanığın tahliyesini talep etti. Mahkeme, dosyanın mütalaasını hazırlamak üzere savcılığa gönderilmesine karar verdi ve M.E.T.'nin tahliyesine hükmetti. Bir sonraki duruşma 23 Ekim'de görülecek.

Kaynak: ANKA / Güncel
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