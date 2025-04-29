Cumhurbaşkanına Hakaret Suçlamasıyla İfade Veren Öğrenci: 'Mücadeleye Devam Edeceğim'

(İSTANBUL)- Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesi'ne "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla ifade vermeye gelen üniversite öğrencisi Eren Üner, "Değil 6 saat, 6 sene işkence görsem de mücadeleye sonuna kadar devam edeceğim" dedi.

İstanbul Üniversitesi Tarih Bölümü ikinci sınıf öğrencisi Eren Üner, Saraçhane eylemleri sırasında kendi x hesabından yaptığı paylaşımlar nedeniyle 15 gün cezaevinde tutuklu kalmıştı. Tahliyesinin ardından gözaltında işkence ve kötü muameleye maruz kaldığını ifade edenÜ ner, bugün 2023 yılındaki seçimlerden önce yapmış olduğu paylaşımlar nedeniyle "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla savcılığa ifade verdi. İfade işlemleri için Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesi'ne gelen Üner, ANKA Haber Ajansı'na konuştu. Üner, şunları söyledi:

"Yaşadığım işkenceyi sosyal medyada anlattıktan sonra, 2023 Nisan ayında seçimlerden önce yaptığım paylaşımdan dolayı hakkımda 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçlamasıyla soruşturma başlatılmış. İfademi verdim, hiçbir sonuç çıkmadı. Muhtemelen 'kovuşturmaya yer yoktur' kararı verilecek. Yaşadığım işkenceyi anlattıktan sonra, türlü saldırılara maruz bırakıldım. Diğer işkenceye uğrayan ve polis şiddetine maruz kalan arkadaşlara şunu söylemek istiyorum; asla korkmayın, mücadeleye devam edin. Çünkü ben mücadeleye sonuna kadar devam edeceğim. Adliyeye gelip ifade vermem ya da evime polis gelmesi hiçbir şeyi değiştirmiyor. Bana yapabilecekleri en ağır şeyleri yapmışlar. 6 saat işkence gördüm. Değil 6 saat 6 sene işkence görsem de mücadeleye sonuna kadar devam edeceğim."

"Karalama kampanyası yapan kişilerle polemiğe girersem Esila'yı konuşamayacağım"

"Hakkımda karalama kampanyası başlatıldı dediniz. Bunun için nasıl bir yol izlemeyi düşünüyorsunuz" sorusu üzerine Üner, "Hukuki olarak hakkımı arayacağım. Eğer karalama kampanyası yapan kişilerle polemiğe girersem Esila'yı, bana işkence yapanları, polis şiddetini konuşamayacağım. O yüzden amacım burada ana meseleleri konuşup diğer meselelerin hukuki takibinde olmak" dedi.