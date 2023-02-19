Cumhurbaşkanına hakaret ettiği iddia edilen kişi tutuklandı Güncel Haberler , SOSYAL medya hesabından yayınladığı video ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği iddia edilen Metehan Akgün tutuklandı. , SOSYAL medya hesabından yayınladığı video ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği iddia edilen Metehan Akgün tutuklandı. Sosyal medya hesabından yayınladığı bir videoda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği iddia edilen Metehan Akgün hakkında Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Nöbetçi Savcısı gözaltı talimatı verdi. Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları çalışma sonucunda Akgün'ü yaşadığı evde yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Akgün, çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İstanbul Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Recep Tayyip Erdoğan Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Cumhurbaşkanına hakaret ettiği iddia edilen kişi tutuklandı - Haberler

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.