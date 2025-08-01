Cumhurbaşkanına Hakaret Eden Şüpheli Gözaltına Alındı

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İstanbul'da sosyal medya paylaşımlarıyla Cumhurbaşkanına hakaret eden 21 yaşındaki F.N.K. gözaltına alındı. Emniyet, şüpheli hakkında işlem başlattı.

Sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarda "Cumhurbaşkanına hakaret" eden şüpheli İstanbul'da gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince, "Cumhurbaşkanına hakaret" içerikli paylaşımlar yaptığı tespit edilen şüpheliye ilişkin çalışma başlatıldı.

Sosyal medya hesabının sahibi F.N.K. (21) polis ekiplerince dün yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA / Mustafa Mert Karaca - Güncel
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