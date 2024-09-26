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Cumhurbaşkanına Hakaret Davasında Duruşma Ertelendi

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İzmir'de Instagram'a erişim engeliyle ilgili ifadeleri nedeniyle Cumhurbaşkanına hakaretten yargılanan Dilruba Kayserilioğlu'nun duruşması yapıldı. Hakkındaki adli kontrol kararı kaldırıldı ve duruşma 31 Ekim'e ertelendi.

(İZMİR) – Dilruba Kayserilioğlu'nun bir sokak röportajında Instagram'a erişim engeli getirilmesine ilişkin kullandığı ifadeler nedeniyle Cumhurbaşkanına hakaretten yargılandığı davanın duruşması İzmir 62. Asliye Mahkemesi'nde yapıldı. Kayserilioğlu hakkında verilen adli kontrol kararı kaldırıldı, duruşma 31 Ekim'e ertelendi.

Bir sokak röportajında Instagram'a erişim engeli getirilmesine ilişkin kullandığı ifadeler nedeniyle yargılanan Dilruba Kayserilioğlu, bir kez daha hakim karşısına çıktı. Kayserilioğlu, geçtiğimiz günlerde, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve halkın bir kesimini alenen aşağılamak" suçundan yargılanmış ve 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılmış ve 'iyi hal' gözetilerek hükmün açıklanması geri bırakılmıştı.

Kayserilioğlu, hakkında "cumhurbaşkanına hakaretten" yeni bir iddianame hazırlanmış ve 1 yıl 2 aydan 4 yıl 8 aya kadar hapis istenmişti.

Kayserilioğlu'nun bugün "cumhurbaşkanına hakaretten" açılan dava nedeniyle yargılandığı davanın duruşması bugün İzmir 62. Asliye Mahkemesi'nde görüldü. Kayserilioğlu'nun avukatları Hüseyin Yıldız ve Ahmet Doğukan Gül ve Dilruba Kayserilioğlu duruşmada hazır bulundu.

Basın mensuplarının salona alınmadığı duruşmada, sanık Dilruba Kayserilioğlu'nun ifadesi ve avukatlarının savunmaları alındı.

Duruşmada savcı mütaalasını okudu ve Kayserilioğlu'nun 'cumhurbaşkanına hakaret' suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, Kayserilioğlu hakkında verilen adli kontrolün kaldırılmasına karar verdi.

Savunma makamı, esas hakkındaki mütalaaya karşı beyanlarını sunmak için ek süre talep ederken, duruşma 31 Ekim tarihine ertelendi.

Cumhurbaşkanına Hakaret Davasında Duruşma Ertelendi
Kaynak: ANKA / Güncel

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