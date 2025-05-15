"Cumhurbaşkanına alenen hakaret" suçundan haklarında dava açılan 3 tutuklu sanığa tahliye

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmalarının ardından Kadıköy'de düzenlenen izinsiz gösterilere katılarak suç içerikli pankart taşıdıkları gerekçesiyle tutuklanan ve haklarında, "Cumhurbaşkanına alenen hakaret" suçundan 4 yıl 8'er aya kadar hapis cezası istemiyle dava açılan 3 sanık tahliye edildi.

Anadolu 77. Asliye Ceza Mahkesi'ndeki ilk duruşmaya, tutuklu sanıklar Esila Ayık, Arda Öğüşlü, Mehmet Efe Erdoğan ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada, CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş ve CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik izleyici olarak yer aldı.

Savunmasını yapması için kendisine söz verilen sanık Ayık, "Orada bulduğum bir dövizi elime aldım, başkası fotoğrafımı çekti, geri verdim. Dövizi elime veren kişiyi tanımıyorum, maskeli bir şahıstı. Döviz elimde 5 dakika bile durmadı. Suç olabileceğini bilmiyordum, suç olduğunu bilseydim zaten böyle bir şey yapmazdım. Ben üniversitede öğrenciyim, sınavlarıma giremedim." dedi.

Ayık, sağlık sorunları nedeniyle cezaevi koşullarının kendisi için uygun olmadığını belirterek tahliyesini istedi.

Sanık Arda Öğüşlü de savunmasında Kadıköy'e konser amacıyla gittiğini, arkadaşı Mehmet Efe Erdoğan ile buluştuklarını, suça konu pankartı kendilerinin değil, okuldan tanıdığı birinin hazırladığını anlattı.

Pankarttaki yazıların suç olduğunu düşünmediğini iddia eden Öğüşlü, psikolojik tedavisini düzgün bir şekilde alamadığını belirterek tahliye talebinde bulundu.

Sanık Mehmet Efe Erdoğan ise olay yerine konser amacıyla gittiğini, o kargaşada eline bir pankart geçtiğini, pankarta bakmadan eline aldığını, suç teşkil ettiğini bilmediğini, alerjik astım hastası olduğunu söyleyerek tahliyesini istedi.

Müşteki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Sümeyye Nur Yaman, sanıkların suça konu eyleminin müvekkilinin şeref, onur ve saygınlığını zedelediğini belirterek sanıklardan şikayetçi olduklarını kaydetti.

Cumhuriyet savcısı, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti.

Mahkeme, sanıkların tutuklulukta geçirdikleri süreyi göz önüne alarak 3 sanığın da tahliyesine hükmederek duruşmayı erteledi.

Duruşma sonrasında gazeteciler açıklamada bulunan CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, sanıkların 38 gündür hapiste olduğunu, sağlık ve eğitim haklarının elinden alındığını dile getirdi.

Sanıkların sınavlara giremediği için sınıf geçme süreçlerinin tehlikeye girdiğini ifade eden Özçağdaş, davada suça konu bir durumun olmadığını savundu.

İddianameden

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosunca hazırlanan iddianamede, 8 Nisan'da Kadıköy'de bulunan Festival Park Etkinlik alanında "Gençlik Dayanışma Sahnesinde Buluşuyoruz" konulu programa katılan ve ellerinde suç içerikli pankart ve dövizleri tutup fotoğraf çektiren sanıklar Arda Öğüşlü, Mehmet Efe Erdoğan ve Esila Ayık olarak tespit edildiğinin ihbar edilmesi üzerine soruşturmanın başlatıldığı belirtilmişti.

İddianamede şüphelilerin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın siluetinin olduğu ve çeşitli yazıların bulunduğu dövizleri ellerinde tutmak suretiyle fotoğraf çektirdikleri kaydedilmişti.

İddianamede, yapılan inceleme ve değerlendirme neticesinde, sanıkların söz konusu paylaşımı, "Cumhurbaşkanını tahkir" kastı ile yaptığı belirtilmişti.

Paylaşımın düşünce ve eleştiri özgürlüğü kapsamında değerlendirilemeyeceği ifade edilen iddianamede, 3 sanığın da "Cumhurbaşkanına alenen hakaret" suçundan 1 yıl 2'şer aydan 4 yıl 8'er aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılmaları talep edilmişti.