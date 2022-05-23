Cumhurbaşkanı Erdoğan, Novi Pazar Türk Kültür Merkezi öğrencilerini kabul etti - Haberler

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Novi Pazar Türk Kültür Merkezi öğrencilerini kabul etti

AA - Ali Kemal Akan - Güncel
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan'ın Sancak bölgesinde bulunan Novi Pazar Türk Kültür Merkezi öğrencilerini kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan'ın Sancak bölgesinde bulunan Novi Pazar Türk Kültür Merkezi öğrencilerini kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı yapıldı.

Erdoğan, kabulün ardından öğrencilerle fotoğraf çektirdi.

AA / Ali Kemal Akan - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Sırbistan, Türk, Güncel, Haberler

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