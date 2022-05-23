Cumhurbaşkanı Erdoğan, Novi Pazar Türk Kültür Merkezi öğrencilerini kabul etti - Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Novi Pazar Türk Kültür Merkezi öğrencilerini kabul etti
AA - Ali Kemal Akan - Güncel
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan'ın Sancak bölgesinde bulunan Novi Pazar Türk Kültür Merkezi öğrencilerini kabul etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan'ın Sancak bölgesinde bulunan Novi Pazar Türk Kültür Merkezi öğrencilerini kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı yapıldı.
Erdoğan, kabulün ardından öğrencilerle fotoğraf çektirdi.
AA / Ali Kemal Akan - Güncel