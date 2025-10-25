Cumhurbaşkanı Yılmaz İstanbul'da 5. Kültür Etkinliği 'Kan Kardeş Oluyoruz' programında konuştu Açıklaması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Bir yandan ekonomimizi büyütürken, diğer taraftan en temel sorun olarak gördüğümüz enflasyonla mücadeleyi de önceliklendirmiş durumdayız. Bu yılın sonunda inşallah enflasyonumuz yüzde 30'un altına gelecek. Gelecek sene yüzde 20'nin altına, bir sonraki yıl ise tek haneli rakamlara ulaşmayı hedefliyoruz ve bunun için büyük bir gayret sarf ediyoruz." dedi.

Yılmaz, Küçükçekmece Dernekler Federasyonu (KÜDEF) tarafından Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi'nde düzenlenen 5. Kültür Etkinliği "Kan Kardeş Oluyoruz" programında yaptığı konuşmada, etkinliğin birlik ve dayanışmayı kökleştirmesi temennisinde bulunduğunu söyledi.

Hayati bir ihtiyaç olan kan bağışını teşvik etmek için iletişim grupları oluşturan federasyonu tebrik eden Yılmaz, İstanbul'un asırlardır vakıf kültürü ve sivil dayanışma ruhunun en canlı şekilde yaşandığı şehirlerden biri olduğunu dile getirdi.

Yılmaz, sivil toplum geleneğinin merhamet ve yardımlaşmayı kentin kimliğine işlediğini belirterek, bu tarihsel çizginin dernek ve vakıflarda kendini gösterdiğini kaydetti.

Sıklıkla farklı alanlarda çalışan sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya gelip ekonomiden sosyal alana pek çok konuda istişarelerle politikalarını şekillendirdiklerine dikkati çeken Yılmaz, "Türkiye'nin son 23 yılda elde ettiği kazanımlarda, STK'lerin de önemli bir rolü olduğunu ifade etmek istiyorum. 16 yıldır kesintisiz büyüyorsak, 2002 yılında 238 milyar dolar olan milli gelirimizi bugün 1,5 trilyon doların üzerine çıkardıysak bunu sizlerle birlikte yaptık, milletimizle, sivil toplumla birlikte başardık. Önümüzdeki dönemde Türkiye Yüzyılı hedeflerimize de yine sizlerle birlikte birlik ve beraberlik içinde yürüyoruz." diye konuştu.

Yılmaz, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda 2026 yılı bütçesini sunduklarını anımsatarak, "Her bir vatandaşımızın büyümenin sağladığı imkanlardan adil biçimde pay almasını esas almış durumdayız. Bir yandan ekonomimizi büyütürken, diğer taraftan en temel sorun olarak gördüğümüz enflasyonla mücadeleyi de önceliklendirmiş durumdayız. Bu yılın sonunda inşallah enflasyonumuz yüzde 30'un altına gelecek. Gelecek sene yüzde 20'nin altına, bir sonraki yıl ise tek haneli rakamlara ulaşmayı hedefliyoruz ve bunun için büyük bir gayret sarf ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin 2023'te asrın felaketi olarak belirtilen 6 Şubat depremleri yaşadığını hatırlatan Yılmaz, devlet ve millet birlikteliğiyle büyük bir dayanışma sergilendiğini, sadece devlet olarak bugüne kadar deprem bölgesine 3 trilyon lira harcadıklarını belirtti.

Yılmaz, dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı "Yüzyılın Konut Projesi"nin Türkiye tarihinin en büyük sosyal konut projesi olduğunu, 500 bin sosyal konutun inşa edileceğini aktardı.

"Biz hep birlikte Türkiye'yiz, buna inanıyoruz"

Belirsizliklerin yoğunlaştığı, bölge üzerinde emperyalist birtakım oyunların kurgulandığı dönemde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çok önemli bir inisiyatif geliştirdiğini kaydeden Yılmaz, bu inisiyatifin "Terörsüz Türkiye" olduğunu söyledi.

Hangi bölgeden olursa olsun bu topraklar üzerinde yaşayan herkesin bir, beraber ve kardeş olduğuna inandıklarının altını çizen Yılmaz, "Biz hep birlikte Türkiye'yiz, buna inanıyoruz. Bizi bölmeye, parçalamaya, güçten düşürmeye çalışanlara karşı vereceğimiz en güzel cevap kardeşliğimizi, birliğimizi, beraberliğimizi yüceltmektir, iç cephemizi kuvvetlendirmektir. Bu bölge üzerinde oyun oynayanlar ne Türk'ü seviyorlar ne Kürt'ü seviyorlar ne Alevi'yi ne Sünni'yi seviyorlar. Onların derdi kendi menfaatleri, bizim onlara müsaade etmememiz lazım." sözlerini sarf etti.

Yılmaz, kendi gelecek ve hakları için mücadele ettikleri gibi mazlum milletler için de bu mücadeleyi sürdürdüklerini, özellikle Gazze konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın güçlü liderliğinde önemli mesafeler alındığını belirtti.

Filistin, Suriye, Sudan ve Yemen'de zulüm görenlerin de daha iyi imkanlara kavuşması için aynı kararlılıkla mücadele verdiklerini dile getiren Yılmaz, Filistinlilerin verdikleri onurlu mücadeleyle barışı ve huzuru en çok hak eden halkların başında geldiğini vurguladı.

Yılmaz, Filistinlilere en ön safta destek veren ülkelerin başında Türkiye'nin geldiğini dile getirerek, ticaretin durdurulmasından diplomatik çabalara, görünür görünmez birçok faaliyete varıncaya kadar Filistinlilerin yanında olduklarını ifade etti.

"Türkiye olarak insani yardımlarda da en önde gelen ülkeler arasındayız"

Gazze'de sağlanan ateşkesin önemli bir ilerleme olduğunu ancak yeterli olmadığına işaret eden Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye olarak insani yardımlarda da en önde gelen ülkeler arasındayız, bunu da devam ettireceğiz. Bir taraftan da bağımsız, başkenti Doğu Kudüs olan Filistin Devleti'nin kuruluşu iki devletli bir çözüm çerçevesinde bu soruna kalıcı bir çözüm üretilmesi için de elimizden gelen tüm imkanlarımızla mücadele etmeye devam edeceğiz. Aynı şekilde uzun bir dönem iç savaş yaşayan, karanlık bir rejimin oluşturduğu ortamda yaşayan Suriyeli kardeşlerimizin bugün istikrara kavuşmuş olmasından da büyük bir mutluluk duyuyoruz. Suriye'nin istikrarına ve refahına da her türlü desteği vermeye devam ediyoruz. İnşallah Şam nasıl o zulümden kurtulduysa, Halep nasıl kurtulduysa Kudüs'ün de bir gün özgür bir şekilde Kudüslülerin, Filistinlilerin özgür bir Filistin'e uyanacağı günlerin de yakın olduğuna inanıyoruz."

AK Parti İstanbul Milletvekili Seyithan İzsiz ise programda yaptığı konuşmada, umreye gitmek isteyen ama imkanı olmayanlara yönelik 15 yıl önce proje başlattıklarını, 20 kişiyle başladıkları projede zamanla sayıyı artırarak her yıl daha fazla kişiyi umreye gönderdiklerini söyledi.

Umre programlarını KÜDEF ile birlikte düzenlenen programla gerçekleştirdiklerini belirten İzsiz, "Her bir bölgeden kardeşimiz var. Bu itibarla programımızı 'kardeşlik ve umre' temalı yapmak istedik. Bu sene Rabb'im nasip ederse bu aydan başlamak suretiyle 500 kişiyi umreye göndereceğiz." dedi.

Programa, AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, Küçükçekmece Kaymakamı Mustafa Anteplioğlu, KÜDEF Başkanı Eyüp Sabri Atay ve davetliler katıldı.