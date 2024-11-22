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Cumhurbaşkanı Yılmaz, AB Delegasyonu Başkanı Ossowski'yi Kabul Etti

Cumhurbaşkanı Yılmaz, AB Delegasyonu Başkanı Ossowski'yi Kabul Etti
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Cumhurbaşkanı Cevdet Yılmaz, AB-Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Thomas Ossowski ile Türkiye-AB ilişkileri, üyelik süreci ve uluslararası iş birliği konularını görüştü.

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Cevdet Yılmaz, Avrupa Birliği (AB) - Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Thomas Ossowski'yi kabul etti. Yılmaz görüşmeye ilişkin, "Görüşmemizde, bölgesel ve küresel meselelerin yanı sıra Türkiye-AB ilişkilerini ve stratejik önceliğimiz olan üyelik perspektifimizi ele aldık" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, AB-Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Ossowski'yi Cumhurbaşkanlığı'nda kabul etti. Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Thomas Ossowski'yi kabul ettik. Görüşmemizde, bölgesel ve küresel meselelerin yanı sıra Türkiye-AB ilişkilerini ve stratejik önceliğimiz olan üyelik perspektifimizi ele aldık.

Bölgesel krizlerin ve küresel belirsizliklerin arttığı bir dönemde, Türkiye ve AB'nin güvenlik, göç yönetimi, ekonomi ve iklim değişikliği gibi alanlarda daha güçlü iş birliği geliştirmesi gerektiğine inanıyoruz.

Türkiye-AB ilişkilerinin canlandırılması ve yeni alanlara genişletilmesi için üyelik sürecimizin net şekilde desteklenmesi, Gümrük Birliği'nin modernizasyonu, vize serbestisi ve yapısal diyalog mekanizmalarının devreye alınması şarttır.

Türkiye'nin üyeliği, sadece Türkiye ve AB için değil, bölgemiz, uluslararası sistem ve küresel barış için de önemli faydalar sağlayacak, AB'nin küresel etkisini de artıracaktır.

Sayın Büyükelçi'ye ziyaretleri için teşekkür ediyor, işbirliğimizin artarak devamını temenni ediyorum."

Kaynak: ANKA / Güncel
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