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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, YKS'ye girecek adaylara başarılar diledi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, YKS'ye girecek adaylara başarılar diledi

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, hafta sonu Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek adaylara başarılar diledi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, hafta sonu Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek adaylara başarılar diledi.

Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Hafta sonu YKS'ye girecek tüm genç kardeşlerimize başarılar diliyorum. İnşallah emeklerinizin karşılığını alacağınız başarılı bir sınav geçirirsiniz. Allah zihin açıklığı versin." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Harun Kutbe - Güncel

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