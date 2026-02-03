Haberler

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Yased Başkanı Demirözü Kabul Etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Yatırımcılar Derneği Başkanı Tolga Demirözü ile bir araya gelerek Türkiye'deki uluslararası doğrudan yatırımların artışı ve yatırım ortamını iyileştirecek stratejileri değerlendirdi.

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) Başkanı Tolga Demirözü ve heyetiyle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüştü.

Yılmaz, görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Görüşmemizde; küresel ticaret ve yatırımların mevcut görünümünü, ülkemizdeki uluslararası doğrudan yatırımların seyrini ve yatırım ortamımızı iyileştirecek, rekabetçiliğimizi güçlendirecek ve yatırımcı güvenini pekiştirecek adımları kapsamlı şekilde değerlendirdik. 2025 yılının ilk 11 ayında uluslararası doğrudan yatırımların, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 28 artışla 12,4 milyar dolara ulaşması, Türkiye'ye duyulan güvenin somut göstergelerinden biridir. Hedefimiz, ülkemizin küresel yatırımlardan aldığı payı daha da artırmak ve Türkiye'yi üretim, istihdam ve yüksek katma değerli yatırımlar açısından güçlü bir merkez haline getirmektir. Nazik ziyaretleri, katkıları ve yapıcı iş birliği için YASED heyetine teşekkür ediyorum."

Kaynak: ANKA / Güncel
