Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Ümraniye'de gençlerle buluştu Açıklaması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, gençlerin geleceğini gençlerle birlikte şekillendirdiklerini belirterek, "Tek yönlü, masa başında karar vermiyoruz. Katılım çok çok önemli." dedi.

Ümraniye Belediyesi bahçesindeki Sükunet Kafe'de gençlerle buluşan Yılmaz'ı, Dünya Gençler Kick Boks şampiyonları Rukiye Nisa Karakurt ve Meryem Naz Ayas kupalarıyla karşıladı.

Gençlere hitap eden Yılmaz, son 20 yılda gençlerle ilgili çok önemli çalışmalar yaptıklarını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da her zaman ruhu genç, değişimci ve yenilikçi bir siyasetçi olduğunu söyledi.

Hem hükümet hem parti çalışmalarında gençlere büyük önem verdiklerini vurgulayan Yılmaz, "Türkiye'nin en büyük gençlik örgütü AK Parti Gençlik Kolları. Diğer taraftan ilk iktidara geldiğimizde Gençlik Bakanlığımız yoktu. Bir genel müdürlük vardı sadece. Şu anda koca bir bakanlıkla gençlik meseleleriyle ilgileniyoruz." diye konuştu.

Yılmaz, gençlikle ilgili yaptıkları çalışmaları üç başlık altında topladığını kaydetti. İlkinin eğitim olduğunu dile getiren Yılmaz, fırsat eşitliği kavramına dikkati çekti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, "81 vilayetimizle bütün toplumun her kesimine fırsat eşitliğini taşıma anlayışıyla hareket ettik. 'Hiç kimse bu işin dışında kalmasın.' dedik. Fırsat eşitliğini sunmak hükümetten, fırsatları değerlendirmek ise gençlere ait. Kim daha azimliyse, çalışıyorsa o fırsatlardan onlar istifade edecek ama bize düşen fırsat eşitliğini sağlamak." ifadelerini kullandı.

"Gençliğimizi geleceğe hazırlama noktasında ne gerekiyorsa yapmaya devam edeceğiz"

Yılmaz, eğitime yaptıkları yatırımlara değinerek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Öğretmen sayılarında çok büyük artışlar yaptık. Derslik başına düşen öğrenci sayılarını düşürdük. Eğitimde gerçekten çok köklü bir dönüşümü sağlamış olduk. Bugün sadece üniversitelerde okuyan 7 milyonun üzerinde öğrencimiz var. Ana sınıfından üniversiteye kadar 20 milyonu aşkın öğrencimiz geleceğe hazırlanıyor. Bu anlamda eğitim bizim en önemsediğimiz başlıklardan biri oldu. Ben yıllarca bütçe işleriyle uğraştım. AK Parti iktidarı döneminde bütçede her zaman istisnasız bir şekilde en yüksek payı milli eğitime verdik. ve bugünlere gelmiş olduk. Bundan sonraki dönemde de gerek bu örgün eğitimle gerek kurslarla, başka kanallarla gençliğimizi geleceğe daha iyi hazırlama noktasında ne gerekiyorsa yapmaya devam edeceğiz."

"Gençlerle birlikte gençlerin geleceğini şekillendiriyoruz"

Birilerinin masa başında oturup gençler adına karar vermemesi gerektiğini anlatan Yılmaz, gençlikle ilgili bir şey yapılacaksa onların fikirlerini alıp onları süreçlere dahil ederek bunun yapılmasının önemine vurgu yaptı.

Yılmaz, anayasada seçme ve seçilme yaşıyla ilgili değişiklikler yaptıklarını hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Yine partimizin gerek yerelde gerek genelde gençlere çok daha fazla fırsat verdiğini rahatlıkla söyleyebilirim. Siyasette gençlere çok daha fazla alan açtığımızı, daha fazla gencimizi hem belediye meclislerinde hem Büyük Millet Meclisinde gördüğümüzü ifade edebilirim. Zamanında bütün değişiklikleri, reformları yaparken bize karşı çıkan partilerin, şimdi en fazla bunların lafını ettiğini duyuyoruz. Canları sağ olsun. Önemli olan gençlerimizin önlerinin açılması. Biz bunu başardık ve bugün çok sayıda gencimiz farklı düzeylerde teşkilatlarda, yerel yönetimlerde, genel yönetimlerde görev alıyor."

Bakanlıkların politikaları şekillendirirken bunları gençlerle birlikte yaptıklarını bildiren Yılmaz, "Katılımcı bir anlayışla, istişarelerle gençlere bizzat gidip, 'Nasıl bakıyorsunuz, neler yapmamız lazım?' diye soruyoruz. Bu önemli. Gençlerle birlikte gençlerin geleceğini şekillendiriyoruz. Tek yönlü, masa başında karar vermiyoruz. Katılım çok çok önemli." dedi.

"Gençlerimiz yeni değerler üretsin istiyoruz"

Gençler için bir diğer önemli konunun istihdam olduğunun altını çizen Yılmaz, şöyle devam etti:

"Çocuklarımız, gençlerimiz yetişiyorlar. Belki bir süre sonra iş bulmaları lazım. Hayata atılmaları lazım, kendi ayakları üzerinde durup hem kendileri için hem aileleri için ekonomik faaliyet yürütmeleri lazım. Bu noktada da çok önemli çalışmalar yürüttük. Genç istihdam eden şirketlere özel teşvikler getirdik. 'Kadınlar ve gençler, bir taraftan da araştırmacılar bizim için pozitif ayrımcılık yapılacak kesimlerdir.' dedik. 'Bunları istihdam ederseniz size prim avantajı vereceğiz.' dedik şirketlere. Yine genç girişimciliği destekleyen projeler yaptık. Kalkınma ajanslarımızla, KOSGEB'le başka kanallarla genç girişimciliği teşvik ettik. Sadece gençler iş bulmasın, kendi işini kursun, başkalarını da istihdam etsin istedik. Bugünkü ekonomi girişimcilik ve yenilikçilik isteyen bir ekonomi. Bütün dünyada böyle, rekabetçi bir ekonomi. İşte biz de istiyoruz ki gençlerimiz girişimci olarak yenilikçi fikirleriyle, dünyaya farklı bakışlarıyla hem kendileri için hem ülkemiz için yeni değerler üretsinler. Bunun en güzel örneklerinden biri bugünlerde Adana'da yapılan Teknofest. Bunu da çok önemli görüyorum."

Yılmaz, ülkede karamsarlık yaymaya çalışanlar olduğuna dikkati çekerek "(Bizden adam olmaz, biz yapamayız, biz edemeyiz.) diyenler var. Yıllar yılı bunu söylediler. Ama bugün bakın son 20 yılda en önemli başarılarımızdan biri nedir derseniz, öz güvendir derim. 'Biz yapabiliriz' duygusu. 'Başkaları yapıyor da biz niye yapamayız.' duygusu. 'Başarabiliriz.' duygusu. 'Ben uğraşırsam, çalışırsam, çaba sarf edersem bu işi sonuçlandırırım.' anlayışı. Bunu işte getiren Teknofest gibi uygulamalarımız." şeklinde konuştu.

"Yakın gelecekte 10 milyar doların üzerinde sadece savunma sanayinde ihracatımız olacak"

Savunma sanayinde geçmişte parasının fazlasıyla verilmesine rağmen bazı ülkelerin birtakım şeyleri vermediklerini vurgulayan Yılmaz, "Şimdi o vermedikleri İHA'ları, SİHA'ları, birtakım savunma sistemlerini biz kendimiz üretiyoruz ve dünyaya satıyoruz. Geçen sene savunma sanayi ihracatımız 5,5 milyar doları buldu. Bu sene 7 milyar dolara yakın rakam bekliyoruz. İnşallah yakın bir gelecekte 10 milyar doların üzerinde sadece savunma sanayinde ihracatımız olacak. Bu da katma değeri yüksek bir ihracat. Bizim nitelikli, donanımlı, aynı zamanda öz güven sahibi, geleceğe güvenle bakan, 'Ben yapabilirim, ben başarabilirim.' diyen bir gençliğe ihtiyacımız var. Sizin de fazlasıyla bunu yapacağınıza yürekten inanıyorum." ifadelerini kullandı.

"Zararlı alışkanlıklardan, yeni teknolojilerin risklerinden gençliğimizi muhafaza etmemiz lazım"

Yılmaz, gençlerin zararlı alışkanlıklardan korunmasının önemini dile getirerek, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Zararlı alışkanlıklardan, birtakım yeni teknolojilerin getirdiği risklerden de gençliğimizi muhafaza etmemiz lazım. Maalesef bağımlılıklar, yeni bağımlılık biçimleri ortaya çıkıyor. Sanal ortamlar başta olmak üzere buralara karşı da sizlerle birlikte mücadele etmemiz lazım. Birçok hayat kayıyor bu yüzden, birçok aileler zarar görüyor. Detayına girmek istemiyoruz, kötülüğün de reklamını yapmamak lazım, ciddi riskler olduğunu hepiniz görüyorsunuz. Bunlara karşı da yine sizlerle birlikte mücadele etmemiz lazım. Bir sorun ortaya çıktıktan sonra ona müdahale etmek çok zor. Ama onu önceden görüp engellemek daha kolay. Yani riskleri görüp, özellikle çocuklarımıza, gençlerimize dönük riskleri tespit edip, bunları engelleyici faaliyetler yürütmek çok önemli. Bağımlılıkla mücadele, teknolojik bağımlılıkla mücadele, bu konular da çok önem verdiğimiz alanlar arasında."

Programa, AK Parti İstanbul Milletvekili Hulki Cevizoğlu, AK Parti Bingöl Milletvekili Feyzi Berdibek, İstanbul Vali Yardımcısı Ünal Kılıçarslan, Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, AK Parti Ümraniye İlçe Başkanı Salim Çetinkaya ve gençler katıldı.