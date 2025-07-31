Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Turizm Sektörü Hedeflere Uyumlu Büyüyor

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 2024 yılında turizm sektörünün 61 milyar doları aşacağını ve 2025 yılında 64 milyar dolar hedefine ulaşmasının beklendiğini ifade etti. Turizmin cari açığı azaltıcı ve ekonomik aktiviteyi destekleyici etkilerine dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Turizm verileri, Orta Vadeli Program hedeflerimiz ile uyumlu gerçekleşmektedir. 2024 yılında 61 milyar doları aşan sektörün, 2025 yılında 64 milyar dolar hedefine ulaşmasını bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Turizm verileri, Orta Vadeli Program hedeflerimiz ile uyumlu gerçekleşmektedir. 2024 yılında 61 milyar doları aşan sektörün, 2025 yılında 64 milyar dolar hedefine ulaşmasını bekliyoruz. Cari açığı azaltıcı, istihdamı ve ekonomik aktiviteyi destekleyici mahiyeti ile turizm sektörü istikrar içinde büyümemize önemli katkı sunmaktadır. Bakanlığımıza, turizmcilere, çalışanlara ve katkısı olan tüm taraflara teşekkür ederiz."

Kaynak: AA / Abdullah Sarica - Güncel
Orman kundakçıları İHA'ya böyle yakalandı

Ormanlarımızı yakan hainler İHA'ya böyle yakalandı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bu nasıl dans? Olan biteni gerçek sanıp sahneye fırlayan bile var

Bu nasıl dans? Olan biteni gerçek sanıp sahneye fırlayan bile var
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.