Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Turizm Sektörü Hedeflere Uyumlu Büyüyor
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 2024 yılında turizm sektörünün 61 milyar doları aşacağını ve 2025 yılında 64 milyar dolar hedefine ulaşmasının beklendiğini ifade etti. Turizmin cari açığı azaltıcı ve ekonomik aktiviteyi destekleyici etkilerine dikkat çekti.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Turizm verileri, Orta Vadeli Program hedeflerimiz ile uyumlu gerçekleşmektedir. 2024 yılında 61 milyar doları aşan sektörün, 2025 yılında 64 milyar dolar hedefine ulaşmasını bekliyoruz." ifadesini kullandı.
Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"Turizm verileri, Orta Vadeli Program hedeflerimiz ile uyumlu gerçekleşmektedir. 2024 yılında 61 milyar doları aşan sektörün, 2025 yılında 64 milyar dolar hedefine ulaşmasını bekliyoruz. Cari açığı azaltıcı, istihdamı ve ekonomik aktiviteyi destekleyici mahiyeti ile turizm sektörü istikrar içinde büyümemize önemli katkı sunmaktadır. Bakanlığımıza, turizmcilere, çalışanlara ve katkısı olan tüm taraflara teşekkür ederiz."