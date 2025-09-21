Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, TEKNOFEST'i ziyaret etti Açıklaması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Kendisi teknoloji üretmeyen bir ülkenin tam bağımsız olması mümkün değil. Sadece tüketen, başkalarının ürettiği teknolojileri tüketen bir ülkenin tam bağımsız olması mümkün değil. Dolayısıyla buradaki mesele aslında bir taraftan da ülkemizin bağımsızlığı meselesidir." dedi.

Yılmaz, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile T3 Vakfı öncülüğünde gerçekleştirilen, Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu, İstanbul Atatürk Havalimanı'ndaki dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST'i ziyaret etti.

Festivale ilişkin basın mensuplarına açıklamaya yapan Yılmaz, TEKNOFEST'in son gününde büyük bir heyecanın olduğunu, özellikle ailelerin çocuklarıyla buraya gelmelerinin ve çocukların burada yaşadığı deneyimin çok kıymetli olduğunu söyledi.

Yetişkinlerin kendi deneyimlerinin de önemli olduğunu ancak çocukken yaşananların ömür boyu insanı etkilediğini belirten Yılmaz, "Çocuklarımızın, gençlerimizin burada neler başarıldığını görmeleri, bir öz güven kazanmaları, o heyecanı hissetmeleri çok kıymetli." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, çocukların her birinin geleceğe atılmış birer tohum olduğunu, gelecekte çok daha fazla, çok daha güçlü bir şekilde girişimci ve yenilikçi bir TEKNOFEST nesli göreceklerini anlattı.

Türkiye'yi çok daha ileriye taşımayı hedeflediklerini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Türkiye Yüzyılı" vizyonunu her fırsatta vurguladığını, bunun en önemli unsurlarından birinin ise teknoloji olduğunu aktaran Yılmaz, şöyle devam etti:

"Türkiye Yüzyılı, 'Teknolojinin Yüzyılı' olacak diyoruz. Şunun için altını çiziyoruz: Kendisi teknoloji üretmeyen bir ülkenin tam bağımsız olması mümkün değil. Sadece tüketen, başkalarının ürettiği teknolojileri tüketen bir ülkenin tam bağımsız olması mümkün değil. Dolayısıyla buradaki mesele aslında bir taraftan da ülkemizin bağımsızlığı meselesidir. İkincisi, dünya giderek gerilimlerin arttığı bir yere doğru gidiyor. Bölgesel, küresel düzeyde gerilimlerin arttığı bir dönemdeyiz. Bu dönemlerde güçlü olmamız, caydırıcı olmamız, güvenliğimiz açısından da çok kıymetli. Ülkemizin ve insanımızın güvenliği için teknoloji çok kıymetli. Savunma teknolojilerinden tutun sağlığa, başka alanlara varıncaya kadar, sadece silah sistemlerini kastetmiyorum, birçok anlamda güvende yaşamamız için teknoloji çok önemli."

Cevdet Yılmaz, TEKNOFEST'in bir diğer önemli boyutunun da burada yaşanan süreçlerin ekonomik ve sosyoekonomik etkileri olduğunu dile getirdi.

"İş yapma biçimlerimizi dönüştürecek"

"Teknoloji üreten ülkeler katma değeri yüksek bir ekonomi inşa ederler. Bu da sosyal refahı arttırır" diyen Yılmaz, bugün Türkiye'nin ihracatta 10 milyar dolara yaklaştığını, ilk on ülke arasında olduklarını kaydetti.

Yılmaz, "Dolayısıyla önümüzdeki dönem inşallah buradaki teknolojiler birçok sektörü dönüştürecek. İş yapma biçimlerimizi dönüştürecek. Çok daha verimli bir ekonomik yapı inşa etmemize, katma değeri yüksek bir ekonomik yapı inşa etmemize vesile olacak." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin hem bağımsızlığı hem güvenliği hem de refahı için çok önemli bir faaliyet yürütüldüğüne dikkati çeken Yılmaz, başta Selçuk Bayraktar ve ekibi ile T3 Vakfı olmak üzere, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı ile Savunma Sanayii Başkanlığı gibi kurumları ve tüm gönüllüleri tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, TEKNOFEST heyecanının dalga dalga büyüyüp, devam edeceğini, 81 ili ve 86 milyon insanı kuşatarak Türkiye'yi çok daha yüksek noktalara taşıyacağını sözlerine ekledi.

Yılmaz, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanı Abdullah Eren, Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, İstanbul Valisi Davut Gül, Kültür ve Medeniyet Vakfı (KÜME) Yönetim Kurulu Üyesi Serhat Kula'yla birlikte stantları gezdi.

TEKNOFEST ekibinden bilgi alan Yılmaz, festival için gelen vatandaşlarla fotoğraf çektirdi.