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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, TBMM Başkanı seçilen Kurtulmuş'u kutladı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, TBMM Başkanı seçilen Kurtulmuş'u kutladı

Güncel Haberler

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TBMM Başkanı seçilen AK Parti İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş'u tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TBMM Başkanı seçilen AK Parti İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş'u tebrik etti.

Yılmaz, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "TBMM Başkanı seçilen Sayın Numan Kurtulmuş'u tebrik ediyor, yeni görevinde başarılar diliyorum. Siyasi tecrübesi, bilgi ve birikimi ile Gazi Meclisimize önemli katkılarda bulunacağına yürekten inanıyorum. Hayırlı, uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Ayşe Şensoy Boztepe - Güncel

Numan Kurtulmuş Cevdet Yılmaz Güncel Haberler

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