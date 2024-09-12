Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Tarımı Stratejik Sektör Olarak Görüyoruz
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, tarımın stratejik bir sektör olduğunu belirtti. Planlı üretim anlayışı ile hareket ettiklerini vurgulayan Yılmaz, tarım desteklerine güçlü bir şekilde devam edeceklerini ifade etti. Bu açıklamalar, tarıma yapılacak yatırımların ve desteklerin artacağına işaret ediyor.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: "Tarımı stratejik sektör olarak değerlendiriyoruz. Planlı üretim kavramıyla hareket ediyoruz. Tarım desteklerine güçlü şekilde devam edeceğiz."