Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Suudi Arabistan'ın Ankara Büyükelçisi Abu Al-Nasr'ı kabul etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Suudi Arabistan'ın Ankara Büyükelçisi Fahad bin Assaad Abu Al-Nasr'ı kabul etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Suudi Arabistan'ın Ankara Büyükelçisi Fahad bin Assaad Abu Al-Nasr'ı kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmede, ikili ve ekonomik ilişkiler başta olmak üzere bölgesel gelişmeler de değerlendirildi.