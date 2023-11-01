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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Suudi Arabistan'ın Ankara Büyükelçisi Abu Al-Nasr'ı kabul etti

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Suudi Arabistan'ın Ankara Büyükelçisi Fahad bin Assaad Abu Al-Nasr'ı kabul etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Suudi Arabistan'ın Ankara Büyükelçisi Fahad bin Assaad Abu Al-Nasr'ı kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmede, ikili ve ekonomik ilişkiler başta olmak üzere bölgesel gelişmeler de değerlendirildi.

Kaynak: AA / Güncel

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