Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: "Şubattaki deprem felaketinin etkilerine rağmen 2023 yılının genelinde ekonomik büyümemizin yüzde 4,4 olarak...
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: "Şubattaki deprem felaketinin etkilerine rağmen 2023 yılının genelinde ekonomik büyümemizin yüzde 4,4 olarak gerçekleşmesini öngörüyoruz.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: "Şubattaki deprem felaketinin etkilerine rağmen 2023 yılının genelinde ekonomik büyümemizin yüzde 4,4 olarak gerçekleşmesini öngörüyoruz." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel