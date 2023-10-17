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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: "Şubattaki deprem felaketinin etkilerine rağmen 2023 yılının genelinde ekonomik büyümemizin yüzde 4,4 olarak...

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: "Şubattaki deprem felaketinin etkilerine rağmen 2023 yılının genelinde ekonomik büyümemizin yüzde 4,4 olarak gerçekleşmesini öngörüyoruz.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: "Şubattaki deprem felaketinin etkilerine rağmen 2023 yılının genelinde ekonomik büyümemizin yüzde 4,4 olarak gerçekleşmesini öngörüyoruz." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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