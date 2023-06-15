Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: "Serbest piyasa kuralları içinde ekonomimizin rekabet gücünü ve verimliliğini artırmaya dönük adımlara kararlılıkla...
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: "Serbest piyasa kuralları içinde ekonomimizin rekabet gücünü ve verimliliğini artırmaya dönük adımlara kararlılıkla devam edeceğiz.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: "Serbest piyasa kuralları içinde ekonomimizin rekabet gücünü ve verimliliğini artırmaya dönük adımlara kararlılıkla devam edeceğiz."
Kaynak: AA / Utku Şimşek - Güncel